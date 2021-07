Roma-Debrecen dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Altro test per la Roma di José Mourinho che affronta gli ungheresi del Debrecen: tutto sulle formazioni e le info sulla diretta tv e streaming.

ROMA-DEBRECEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Debrecen

Data: 25 luglio 2021

Orario: 19.00

Canale tv: Da definire

Streaming: Roma TV+

Continua il precampionato della Roma di José Mourinho, che dopo aver scontrato il Montecatini, la Ternana e la Triestina, sfiderà gli ungheresi del Debrecen, in un test importante per consolidare le basi tattiche.

Dopo la vittoria per 10-0 all'esordio stagionale, i giallorossi hanno battuto la vincitrice del Girone C di Serie C per 2-0, per poi vincere al Nereo Rocco di Trieste per 0-1: diversi i messaggi lanciati, compresi quelli relativi a un gioco fluido messo in mostra a ritmi comunque non troppo bassi.

Dall'altra parte ci sarà un Debrecen ritornato in massima serie ungherese dopo un anno di purgatorio che inizierà il suo campionato il 31 luglio prossimo contro il Budapest Honved.

In questo articolo troverete tutto quello che serve sapere per rimanere informati su Roma-Debrecen: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO ROMA-DEBRECEN

L'amichevole tra Roma e Debrecen si giocherà domenica 25 luglio 2021 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Calcio d'inizio fissato alle ore 19:00. Alla partita potranno assistere 1000 spettatori.

Al momento non è ancora stata resa nota la copertura televisiva del match Roma-Debrecen, che non dovrebbe essere trasmesso in diretta tv su alcuna emittente.

La copertura in diretta streaming di Roma-Debrecen sarà affidata a Roma Tv+, servizio ufficiale del club giallorosso disponibile online registrandosi su video.asroma.com o utilizzabile attraverso l'app ufficiale dell’AS Roma.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Smalling; Bove, Villar; Mkhitaryan, Pellegrini, Perez; Dzeko. All. José Mourinho