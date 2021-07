Il fantasista classe 1999 è sceso in campo nel secondo tempo contro gli ungheresi ed è riuscito anche a trovare la via del goal.

Per provare a ritrovare il goal in partite ufficiali dovrà aspettare ancora qualche giorno. Nel frattempo, però, Nicolò Zaniolo può tornare ad esultare per una sua rete. È successo nell'amichevole che la Roma ha vinto per 5-2 contro il Debrecen a Frosinone.

Il fantasista giallorosso è entrato all'intervallo per disputare il secondo tempo, in una Roma che José Mourinho ha cambiato totalmente all'intervallo provando due formazioni diverse - ad eccezione del giovane terzino Tripi.

Zaniolo è entrato con il punteggio già sul 2-1, dopo che Borja Mayoral e Lorenzo Pellegrini avevano ribaltato il momentaneo vantaggio di Barany - quest'ultimo aveva firmato dopo 4' il primo goal subito da Rui Patricio, che ha esordito con la sua nuova maglia.

Al 52', finalmente, ecco il goal di Zaniolo: un tocco morbido di sinistro in uno contro uno da posizione defilata col portiere che ha fatto gioire il pubblico presente sugli spalti e anche Mourinho in panchina.

I goal di Ugrai e la doppietta di Dzeko, entrato anche lui all'intervallo, hanno poi fissato il punteggio finale sul 5-2. Quarta vittoria in altrettante amichevoli per i giallorossi in precampionato. Rispettando il diktat dello Special One. Domani la partenza per il ritiro in Portogallo, con lo spirito giusto.