Roma, suggestione De Rossi: potrebbe tornare per guidare la Primavera

Daniele De Rossi potrebbe tornare alla Roma per guidare la Primavera. Prenderebbe il posto del padre, che cambierebbe ruolo all’interno del club.

Ha lasciato la al termine della scorsa stagione dopo diciotto anni di militanza interrotta, il suo potrebbe però essere stato solo un semplice arrivederci destinato forse a consumarsi nell’arco di una manciata di mesi.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Daniele De Rossi potrebbe presto tornare nel club del quale è una delle più grandi bandiere di sempre, ma questa volta vestirebbe di giallorosso non per comandare la mediana in campo come ha fatto magistralmente nel corso della sua carriera da giocatore, ma per raccogliere l’eredità del papà Alberto alla guida della Primavera.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la breve parentesi di De Rossi al Boca Juniors si è già avviata verso la sua fase conclusiva. Il suo contratto scadrà a marzo ed i problemi fisici avuti negli ultimi tempi, oltre che alla lontananza dall’ , lo starebbero convincendo ad appendere gli scarpini al chiodo per iniziare una nuova avventura.

I rapporti con la Roma, non idilliaci al momento del suo addio, sono tornati ad essere cordiali e non è un caso che a Trigoria si sia iniziata a fare largo la suggestione di un suo clamoroso ritorno.

Il tutto rientrerebbe nell’ambito della riorganizzazione del settore giovanile che sta avvenendo in casa giallorossa. Alberto De Rossi, tecnico della Primavera dal 2003 (alla guida della prima squadra c’era Fabio Capello), vedrà scadere il suo contratto a giugno, ma resterebbe comunque in società come supervisore delle squadre giovanili.

Per lui, che con il suo lavoro ha contribuito a formare moltissimi talenti e che ha vinto moltissimo, si tratterebbe di un normale cambio di ruolo, dopo 17 anni di onorato servizio, che consentirebbe alla società capitolina di continuare comunque a contare sul suo enorme bagaglio di esperienza.