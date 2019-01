Roma, De Rossi torna tra i convocati: non gioca da tre mesi

Daniele De Rossi ha superato i problemi al ginocchio che lo hanno tenuto fuori tre mesi e torna tra i convocati per Atalanta-Roma.

Il calvario di Daniele De Rossi sembra finalmente giunto al termine. Il capitano della Roma infatti è stato regolarmente convocato per la delicata trasferta di Bergamo contro l'Atalanta dopo quasi tre mesi di assenza.

In realtà De Rossi lo scorso 16 dicembre si era accomodato in panchina nella gara casalinga contro il Genoa, ma solo per fare gruppo.

A tenerlo fuori dall'ormai lontano 28 ottobre 2018 (sostituzione al 43' di Napoli-Roma) è stato un fastidioso infortunio al ginocchio per il quale De Rossi ha rischiato seriamente anche di finire sotto i ferri.

Alla fine però la terapia conservativa ha dato i suoi frutti e così De Rossi torna finalmente a disposizione di Di Francesco per aiutare la Roma a conquistare il quarto posto e continuare il proprio cammino sia in Coppa Italia che in Champions League.

La presenza di un giocatore esperto come De Rossi, d'altronde, potrebbe essere fondamentale soprattutto in Europa dove la Roma se la vedrà agli ottavi di finale con il Porto.

Ovviamente a Bergamo il capitano giallorosso dovrebbe partire dalla panchina ma il peggio sembra ormai alle spalle. De Rossi è tornato.