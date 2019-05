Roma, De Rossi querela: "E' ridicolo, gettano ombre sull'amicizia con Totti"

De Rossi annuncia azioni legali dopo l'inchiesta de 'La Repubblica': "Scritte cose ridicole e false. La Roma mi aveva offerto ruolo delicato".

Daniele De Rossi non ci sta e dopo l'inchiesta de 'La Repubblica' annuncia querele, assicurando che quanto scritto sulla spaccatura interna alla sia assolutamente falso.

In particolare l'ormai ex capitano giallorosso, in una lunga lettera inviata all'ANSA, nega contrasti con Totti.

"Non è la prima volta poi che per motivi a me ignoti vengono gettate ombre sull'amicizia tra me e Francesco. Vi dico: impegnatevi di più che così non basta".

Quindi il centrocampista annuncia l'intenzione di adire le vie legali contro i giornalisti de 'La Repubblica' autori dell'articolo.

"Intendo esprimere tutta la mia indignazione per la distorta, se non addirittura falsa, ricostruzione di alcuni fatti ed episodi,che mi riguardano. Per questo sarò costretto a difendermi perché citato espressamente, in alcuni passaggi specifici di detto articolo, dove vengono distorti episodi accaduti, e mi vengono attribuiti comportamenti mai avuti e frasi mai dette. Scrivere che il sottoscritto, insieme ad altri straordinari e leali professionisti che hanno dato il cuore per la maglia della Roma, abbia posto in essere quei "comportamenti" è semplicemente ridicolo, oltre che spudoratamente falso".

De Rossi infine sottolinea come la Roma gli abbia offerto un ruolo importante, ulteriore segnale di come i rapporti fossero molto diversi da quanto raccontato nell'inchiesta.