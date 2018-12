Roma, De Rossi di nuovo in gruppo: obiettivo Juventus

Daniele De Rossi ha smaltito i guai fisici ed è tornato ad allenarsi coi compagni: ritorno in campo per Juventus-Roma di sabato prossimo.

La Roma ritrova Daniele De Rossi . Il centrocampista ha smaltito i guai fisici che lo tenevano fuori da fine ottobre ed è tornato ad allenarsi coi compagni.

In mezzo ad una crisi di risultati ed un ambiente in subbuglio, dunque, per Di Francesco arriva una buona notizia: il numero 16 sarà già convocabile per il match di domenica contro il Genoa , ma andrà solamente in panchina senza rischiare.

Già, perchè l'obiettivo di De Rossi e dello staff medico della Roma è quello di rendere il capitano disponibile a scendere in campo per la supersfida in programma sabato prossimo all'Allianz Stadium contro la Juventus .

Per la gara con i bianconeri, come riferisce 'Il Tempo', dovrebbero recuperare anche Edin Dzeko e Stephan El Shaarawy che invece resteranno ancora ai box per Roma-Genoa. Chi ne avrà ancora, risultando out per entrambi gli impegni, è Lorenzo Pellegrini.

De Rossi si era fermato lo scorso 28 ottobre nel primo tempo della partita contro il Napoli: problemi al ginocchio lo hanno costretto a lasciare i giallorossi orfani del proprio leader per quasi 2 mesi, ma la fine del tunnel è finalmente arrivata.

