Roma-CSKA Sofia dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma sfida il CSKA Sofia nella 2ª giornata del Gruppo A di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ROMA- SOFIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -CSKA Sofia

-CSKA Sofia Data: 29 ottobre 2020

29 ottobre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Roma di Paulo Fonseca sfida in casa il CSKA Sofia, affidato al vice-allenatore Dobromir Vitov, dopo l'esonero del tecnico Stamen Belchev, per la 2ª giornata del Gruppo A di . I giallorossi hanno 3 punti in classifica, avendo vinto in rimonta la gara d'esordio contro lo Young Boys, i bulgari invece sono a quota 0 con un k.o. interno nel primo impegno con il Cluj.

Le due formazioni si sono affrontate 2 volte in Europa League, con un bilancio di 2 vittorie per i giallorossi. I due confronti risalgono alla fase a gironi dell'edizione 2009/10 del torneo.

Complessivamente Roma e CSKA Sofia si sono sfidate 4 volte nelle Coppe Europee, e la Lupa ha sempre vinto: gli altri due precedenti si riferiscono alla Coppa dei Campioni 1983/84, e viderono entrambi un successo della squadra allora guidata da Nils Liedholm.

I capitolini sono reduci dal pareggio in rimonta per 3-3 nel posticipo di contro il , i rossi invece, che si sono qualificati al torneo passando dai preliminari, hanno pareggiato 1-1 in trasferta contro l'Arda Kardzhali nell'ultimo turno del campionato bulgaro. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-CSKA Sofia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ROMA-CSKA SOFIA

Roma-CSKA Sofia si disputerà la sera di giovedì 29 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. La partita, che sarà la 3ª fra le due squadre in Europa League, avrà inizio alle ore 21.00.

La partita di Europa League, Roma-CSKA Sofia, sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La telecronaca della partita è stata affidata a Riccardo Gentile, che sarà supportato da Daniele Adani al commento tecnico.

La sfida europea Roma-CSKA Sofia sarà visibile anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno seguire la partita attraverso Sky Go sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi Android e iOS, sia su personal computer e notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma.

Ci sarà inoltre per tutti l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che acquistando uno dei pacchetti proposti, offre la visione delle partite di Europa League.

IN DIRETTA SU GOAL

Collegandovi conavrete la possibilità di seguireancheSul sito troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Fonseca si affiderà quasi sicuramente al turnover, per far rifiatare qualche elemento della rosa. Davanti Borja Mayoral rileverà Dzeko nel ruolo di centravanti, con Carles Péres e Pedro che dovrebbero agire da trequartisti alle sue spalle. A centrocampo spazio a Villar da interno accanto a Cristante, con Bruno Peres e Spinazzola sulle corsie laterali. In porta è probabile l'impiego di Pau López, in panchina contro il Milan. La linea a tre difensiva, infine, sarà composta da Ibañez, Mancini (favorito su Fazio) e Kumbulla.

Vitov schiererà i bulgari con il 4-2-3-1. In porta ci sarà l'italo-brasiliano Busatto. Davanti a lui una difesa con Anton e Mattheji centrali e Vion e Mazikou esterni bassi. In mediana agirà Sankharé in coppia con Youga. In attacco, alle spalle del centravanti Sowe, la linea dei trequartisti potrebbe essere composta da Sinclair, Tiago Rodrigues ed Henrique, quest'ultimo favorito su Yomov. Dalla panchina partirà l'ex juventino Stefano Beltrame, che potrebbe rivelarsi una mossa da spendere a partita in corso.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibañez, Mancini, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Carles Pérez, Pedro; Borja Mayoral.

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Anton, Mattheij, Mazikou; Youga, Sankharé; Sinclair, Tiago Rodrigues, Henrique; Sowe.