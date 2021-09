Roma-CSKA Sofia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Roma e CSKA Sofia si affrontano nella prima giornata di Conference League: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

La Roma esordisce nella fase a gironi della Conference League, la nuova coppa organizzata dalla Uefa. I giallorossi. dopo aver superato il turno preliminare battendo il Trabzonspor, adesso sono alle prese con i gironi. Fanno parte del gruppo C anche Bodo Glimt e Zorya.

La sfida dell'Olimpico è contro il Cska Sofia , già affrontato nella scorsa stagione dalla Roma in Europa League: 0-0 all'Olimpico e sconfitta inifluente al ritorno, 3-1.

La formazione allenata da Mourinho è reduce da tre vittorie di fila in campionato e vorrà far bene anche in Europa. I precedenti tra le due formazioni, in totale, sono 8 con due successi per il Cska Mosca e 5 per la Roma, uno solo il pareggio.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Roma-Cska Sofia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

La sfida tra Roma e Cska Sofia, valevole per la prima giornata del girone C di Conference League, è in programma giovedì 16 settembre alle ore 21.00 allo stadio Olimpico di Roma.

Roma-Cska Sofia sarà visibile in diretta tv su Sky: il canale di riferimento per seguire l'esordio dei giallorossi in Conference League sarà Sky Sport Arena (canale 204 del satellite), ma anche Sky Sport al numero 254.

La sfida di Conference League tra Roma e Cska Sofia verrà trasmessa anche in streaming su DAZN : per gli abbonati, occorrerà accedere al sito di DAZN o scaricare l'app su smart tv compatibili, pc, smartphone, tablet, console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure collegare il televisore al computer con un cavo ad alta definizione o utilizzando dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast.

Roma-Cska Sofia, inoltre, in streaming sarà visibile anche con Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati: sarà necessario scaricare l'app su pc, smartphone o tablet.

Le voci della partita su DAZN saranno Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi. Su Sky la telecronaca sarà di Riccardo Gentile.

Su Goal potrete seguire Roma-Cska Sofia in diretta testuale: dal prepartita alle formazioni delle due squadre, fino al racconto delle azioni salienti della partita di Conference League.

Roma in campo con il 4-2-3-1 con Rui Patricio in prota, Karsdorp, Smalling, Manccini e Calafiori in difesa. Veretout ee Cristante confermatii in mezzo. Carles Perez, Pellegrini e El Shaarawy sulla trequarti con Borja Mayoral che avrà una chance in attacco.

Identico modulo per il Cska Sofia con Busatto in porta, Turitsov e Mazikou terzini, Lam e Mattheij in mezzo. Carey e Youga in mediana con Geferson, Yomov, e Wildschut sulle fasce con Ahmedov in avanti.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Borja Mayoral.

CSKA SOFIA (4-3-3): Busatto; Turitsov, Mattheij, Lam, Mazikou; Carey, Youga, Geferson; Yomov, Ahmedov, Wildschut.