Roma-Crotone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma ospita il Crotone nella 35ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ROMA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Crotone

Roma-Crotone Data: 9 maggio 2021

9 maggio 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite)

Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: Sky Go, NOW

La Roma di Paulo Fonseca ospita il Crotone di Serse Cosmi, già retrocesso matematicamente in Serie B, nella 35ª giornata di Serie A. Il tecnico portoghese punta a salutare nel miglior modo possibile la Lupa, eliminata dal Manchester United nelle semifinali di Europa League e affidata al suo connazionale José Mourinho a partire dalla prossima stagione.

I capitolini sono settimi in classifica con 55 punti, frutto di 16 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte, e visto che le finaliste di Coppa Italia, Atalanta e Juventus, chiuderanno la stagione davanti a loro, se confermeranno la posizione prenderanno parte alla prossima Conference League. Dovranno però guardarsi dal ritorno del Sassuolo, oggi 8° con 53 punti. I calabresi, ultimi a quota 18, con un cammino di 5 successi, 3 pareggi e 26 k.o., da parte loro, cercheranno di onorare l'ultima parte di una stagione che segna il loro ritorno nel torneo cadetto.

Finora i 5 precedenti in Serie A fra la due formazioni sono stati a senso unico, con la Roma che ha vinto tutte le gare subendo un solo goal. I giallorossi sono reduci tuttavia da un periodo negativo in campionato, che li ha visti vincere una sola gara nelle ultime 8 giornate, con 5 sconfitte e 2 pareggi. Due dei k.o. peraltro sono arrivati proprio in casa. Gli Squali tuttavia hanno fatto peggio, ottenendo appena 3 punti nelle ultime 8 gare disputate.

Il centrocampista francese Jordan Veretout è il miglior marcatore della Roma con 10 goal segnati, mentre il nigeriano Simy è il bomber del Crotone con 19 centri stagionali. Qualora l'attaccante andasse a segno anche contro i giallorossi diventerebbe l'unico capace di raggiungere almeno la soglia dei 20 gol in un campionato con una squadra retrocessa, assieme ad Igor Protti (24 reti nella stagione 1995/96 con il Bari). In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Crotone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ROMA-CROTONE

Roma-Crotone si disputerà la sera di domenica 9 maggio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma con fischio d'inizio alle ore 18.00. La gara sarà la 6ª in Serie A fra le due formazioni e sarà arbitrata dal signor Simone Sozza della sezione di Seregno.

La partita Roma-Crotone sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 satellite).

La telecronaca sarà curata da Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti.

I clienti Sky, mediante Sky Go, potranno vedere Roma-Crotone anche in diretta streaming, sia sul proprio personal computer o notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo bisognerà precedentemente scaricare la app per sistemi Android o iOS.

Una valida alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai suoi clienti che acquistano il pacchetto Sport anche la visione delle partite di Serie A.

Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

Tante indisponibilità per Fonseca, chiamato a spremere al massimo il proprio organico nel finale di stagione. Per la sfida contro i calabresi lo squalificato Mancini si aggiunge a ben 9 indisponibili, una vera e propria ecatombe. In porta, k.o. Pau López, Mirante potrebbe spuntarla su Fuzato dopo la buona prova nella semifinale di ritorno di Europa League. Davanti a lui la difesa a tre vedrà Kumbulla e Fazio (di nuovo ai box Smalling) affiancare Ibañez. Sulle due fasce dovrebbero agire a destra l'americano Reynolds, preferito a Karsdorp, e a sinistra il recuperato Bruno Peres. In mezzo agiranno invece Cristante e Villar. Davanti Borja Mayoral rileverà Dzeko nel ruolo di centravanti, con Mkhitaryan e probabilmente Pastore a sostegno sulla trequarti.

Cosmi avrà nell'attaccante Di Carmine l'unico indisponibile della propria rosa. In attacco sarà probabilmente l'estroso Ounas ad affiancare il bomber Simy: Messias agirà infatti da mezzala destra accanto al playmaker Cigarini e alla mezzala sinistra Benali, con Salvatore Molina e Reca, recuperato da qualche problema fisico, sulle fasce In difesa linea a tre composta da Magallán (favorito su Cuomo), Golemic e Djidji. In porta ci sarà capitan Cordaz.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Kumbulla, Fazio, Ibañez; Reynolds, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pastore, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Simy, Ounas.