La Roma crolla contro il Bodo/Glimt: Tiago Pinto decide di non ritirare il ‘Premio Colalucci’

Il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha deciso di non recarsi al ‘premio Colalucci’: “Per rispetto dei tifosi e della Roma stessa”.

Quella subita dalla Roma giovedì sera sul campo del Bodo/Glimt in Conference League, è stata una sconfitta così pesante da essersi di fatto già guadagnata un posto tra le più clamorose di sempre della storia giallorossa.

La compagine capitolina in Norvegia è incappata in un 6-1 inimmaginabile alla vigilia e la cosa ha ovviamente generato non solo un lungo strascico fatto di polemiche, ma anche profonde riflessioni in casa giallorossa.

Il general manager della Roma, Tiago Pinto, a seguito di quanto accaduto a Bodø, ha deciso nella giornata di venerdì di non prendere parte alla settima edizione del ‘premio Colalucci’. Il dirigente giallorosso avrebbe dovuto ritirare un riconoscimento dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, ma ha pensato che non fosse il caso di farlo dopo una pesante debacle.

A spiegare i motivi della sua assenza è stato lo stesso Tiago Pinto attraverso un messaggio inviato agli organizzatori dell’evento.