Roma, Cristante torna in gruppo: problema alla coscia per Mkhitaryan

Una buona e una cattiva notizia dall'infermeria della Roma: problema alla coscia per Mkhitaryan, Bryan Cristante torna parzialmente in gruppo.

Il brutto stop casalingo contro il ha arrestato la corsa della , mentra dall'infermeria arriva una buona e una cattiva notizia. Bryan Cristante va verso il pieno recupero, mentre Henrikh Mkhitaryan si è fermato ancora.

Il centrocampista italiano ha svolto parte dell'allenamento con il resto del gruppo e sarà a breve a piena disposizione di mister Fonseca. L'armeno ha invece avvertito un fastidio alla coscia in seguito a un trauma e le sue condizioni saranno nuovamente valutate fra 48 ore: l'ex è in forte dubbio per la sfida contro la .

Botta alla coscia anche per Nicolò Zaniolo, uscito malconcio dalla sfida contro i granata: il giovane talento della Nazionale ha svolto una seduta in palestra, ma per lui non sono previsti esami. Ancora allenamento a parte invece per Fazio, mentre Kluivert, Zappacosta, Pastore e Santon proseguono il lavoro di recupero dai rispettivi infortuni.