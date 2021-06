Roma, la prima di Mourinho contro l'Universitatea Craiova di Mutu

Sarà l'Universitatea Craiova la prima avversaria della Roma di José Mourinho: programmato il match amichevole per il prossimo 25 luglio.

La Roma di José Mourinho sfiderà l'Universitatea Craiova di Adrian Mutu. La prima uscita della squadra giallorossa targata 'Special One' sarà contro la formazione rumena allenata dall'ex calciatore di Parma, Fiorentina e Juventus Adrian Mutu.

Secondo quanto riferisce il portale rumeno Antena Sport, il numero uno dell'Universitatea Craiova, Giovanni Becali, ha organizzato la sfida amichevole per il prossimo 25 luglio.

"Mutu ha insistito perché io parlassi con Mourinho - ha raccontato Becali - Il portoghese mi ha detto: "Se vieni, giocheremo". Forse non sa che ci sarà Mutu, ma non sarà un problema".

Le strade di Mutu e Mourinho si sono incrociate al Chelsea. Nel 2004, l'attaccante rumeno fu licenziato dopo essere risultato positivo alla cocaina in seguito a un test richiesto proprio dallo 'Special One'. 17 anni dopo i due si ritroveranno, uno contro l'altro, nella prima sfida in panchina.