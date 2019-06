Roma, continua la smobilitazione: via anche il fisioterapista Ferrelli

In attesa dell'ufficialità dell'arrivo del nuovo tecnico Fonseca, alla Roma si registra l'ennesimo addio: dopo 7 anni via il fisioterapista Ferrelli.

La rivoluzione in atto all'interno della non risparmia nemmeno lo staff medico e sanitario. Dopo 7 anni di servizio il fisioterapista Marco Ferrelli ha infatti annunciato sul suo profilo Instagram il suo addio al club capitolino.

"E dopo 7 anni anche questa bellissima avventura volge al termine... - ha scritto Ferrelli, postando la foto una sua esultanza dopo un goal di Dzeko - sarebbe retorico ringraziare tutti, dire che lascio una famiglia etc etc etc... L’unica cosa che ci tengo a sottolineare è che ho coronato il sogno di ogni fisioterapista sportivo. Concluderla così non è sicuramente il massimo ma fa parte del gioco e nonostante la fine un po' nebulosa la ricorderò per sempre come una delle esperienze più belle della mia vita professionale e non solo".

"Ho avuto la fortuna di condividere il lavoro con professionisti meravigliosi - ha proseguito l'ormai ex fisioterapista giallorosso - dai quali ho imparato tanto e ai quali spero di aver lasciato anche io qualche cosa di positivo".

"Me ne tornerò in curva con gli amici di una vita - ha annunciato Ferrelli - a tifare come ho sempre fatto vantandomi di essere stato 'uno di loro'. Forza Roma sempre. P.S. forse in foto ho leggermente esagerato con l’esultanza ma purtroppo "al cuor non si comanda!".

Ferrelli, che entrò a far parte dello staff medico giallorosso nel 2012, come Stefanini aveva sviluppato un legame molto forte con i giocatori, tanto da essere tra gli invitati di Daniele De Rossi nella sua cena d'addio.