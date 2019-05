Roma, la contestazione continua: ieri lungo colloquio Baldissoni-De Rossi

Non accenna a placarsi la rabbia dei tifosi della nei confronti della società per il mancato rinnovo di Daniele De Rossi. Ttanto che la contestazione ha ormai valicato i confini nazionali.

Dopo Londra e gli ieri sono comparsi striscioni offensivi contro Pallotta e Baldini anche a Parigi e Copenaghen. Segno che il malcontento non sembra destinato a scemare, anzi.

Durante tutta la partita contro il d'altronde gli ultras della Roma hanno pesantemente contestato la società e lanciato alcuni fumogeni in campo in segno di provocazione al grido di "paga la multa, Pallotta paga la multa".

Proprio a Reggio Emilia intanto, secondo quanto riporta 'Sky Sport', al termine della gara sarebbe andato in scena un lungo colloquio tra l'amministratore delegato Baldissoni e Daniele De Rossi mentre il resto della squadra aspettava sul pullman per fare rientro nella Capitale.

Claudio Ranieri d'altronde ha ammesso che la decisione della società ha profondamente colpito De Rossi, tanto che il capitano non è stato utilizzato dal tecnico contro il Sassuolo.

"E’ normale che adesso non sia sereno e che sia dispiaciuto, ma è questa una cosa che spetta a lui dire. non ho mai pensato di farlo entrare. Lo voglio pronto per il , quella partita deve essere la sua festa".