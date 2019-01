Roma contestata, Manolas risponde a un tifoso: "Stai zitto, coglione!"

La Roma è stata contestata in stazione prima della partenza per Firenze, Manolas a muso duro. E i tifosi se la prendono anche con Zaniolo.

Alta tensione intorno alla Roma che, prima della partenza per Firenze dove domani pomeriggio affronterà i viola per i quarti di Coppa Italia, è stata duramente contestata da un gruppetto di tifosi che aspettavano la squadra alla stazione.

In particolare i tifosi hanno chiesto ai giallorossi di 'darsi una svegliata', invito che però non è molto piaciuto ai giocatori e in particolare a Manolas.

Il difensore greco, come si vede nel video pubblicato da 'Forzaroma.com', ha risposto a muso duro a un tifoso: "Stai zitto, coglione!". Oltre a Manolas anche Kolarov ha battibeccato con i tifosi, mentre Dzeko è stata applaudito.

I tifosi presenti non hanno gradito neppure l'atteggiamento di Zaniolo che era sceso dal pullman col cappuccio in testa e lo sguardo basso, tanto da invitare il giovane talento a guardarli in faccia. Cosa fatta da Florenzi che addirittura si è fermato a parlare col gruppetto di contestatori per qualche minuto.

A pesare è l'attuale situazione di classifica della Roma ma soprattutto il pareggio subito in rimonta a Bergamo domenica scorsa quando i giallorossi erano in vantaggio di tre goal.