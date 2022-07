Roma, primo esperimento riuscito: Pellegrini dietro, Abraham davanti a Dybala-Zaniolo

Pellegrini, Zaniolo, Dybala e Abraham tutti insieme? Si può fare: Mourinho ottiene buone sensazioni dalla vittoria contro il Tottenham.

L'entusiasmo del primo trofeo europeo nella storia poteva essere abbastanza. Soggettività. La realtà dei fatti vedeva i tifosi della Roma in attesa di una conferma e di un passo in avanti da parte della società giallorossa, così da rimanere al top e anzi, alzare l'asticella. E così, il calciomercato. Dybala, e nuovi sogni.

Ora, palla a Mourinho. Con l'arrivo della Joya e la probabile conferma di Zaniolo, il tecnico della Roma deve gestire un reparto avanzato in cui difficilmente qualcuno può partire dalla panchina, leggasi gli altri due imprescindibili Abraham e Pellegrini. Contro il Tottenham, nella prima prova importante - seppur amichevole - buone sensazioni per i tifosi giallorossi e la proprietà capitolina.

Nel match contro gli Spurs, infatti, sono partiti titolari Abraham, Pellegrini, Zaniolo e Dybala, con l'argentino trequartista insieme all'ex Inter e l'inglese di punta. Pellegrini ha invece agito qualche metro dietro, così da dare forza alla mediana insieme a Cristante. Esperimento riuscito.

Potrebbe essere questa la soluzione della Roma nelle gare in cui Mourinho deciderà di schierare tutti i suoi campioni, nonostante il lungo calendario non permetterà come ovvio ogni sfida con gli stessi uomini. Nella scorsa annata il mister giallorosso aveva mandato un chiaro messaggio proprio in tali termini, vista la coperta corta.

Tanti infortuni, panchina senza sostituti all'altezza: ora, invece, il calciomercato sta portando nuove soluzioni in attacco e a centrocampo, che potrebbero regalare a Mourinho il tanto agognato turnover senza però dover incappare in una squadra dalla qualità inferiore. Soprattutto con Wijnaldum.

L'olandese sarebbe l'ennesimo colpo per costruire una Roma titolare con pochi punti deboli, ma con alternative di sostanza tra Coppa Italia, Europa League e match meno impegnativi in campionato.

La sfida contro il Tottenham è stata solo un primo test per capire la possibilità di vedere Pellegrini in mediana e il duo Zaniolo-Dybala alle spalle di Abraham nelle gare che contano e in quelle decisive per mettere in cascina punti importanti, ma la sensazione è che Mourinho possa