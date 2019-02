Roma col Chievo per scacciare la crisi: Schick e Zaniolo guidano la riscossa

Roma a caccia di un successo per uscire il momento difficile, Chievo che culla il sogno salvezza: Di Francesco conferma Schick, certezza Zaniolo .

Esame verità per la Roma. Il pareggio col Milan ha rasserenato in parte gli umori per una crisi da cui i giallorossi, sul campo del Chievo, nell'anticipo serale del venerdì hanno l'obbligo di uscire con un risultato positivo.

La corsa Champions entra nel vivo e i giallorossi hanno bisogno di punti per restare in scia di terzo e quarto posto: di contro, però, la squadra allenata da Di Carlo vive un ottimo momento di forma e coltiva un'impresa salvezza fino a poche settimane fa impensabile.

Di Francesco, per tentare la riscossa, si aggrappa al talento dell'uomo del momento Nicolò Zaniolo e conferma Patrick Schick, mostratosi 'gladiatorio' come non mai nel match contro il Milan di domenica scorsa.

In mediana panchina per un De Rossi stremato e non al top, in difesa spazio a Marcano per rilevare l'infortunato Manolas e a Mirante tra i pali in luogo di Olsen anch'egli ko. Panchina per Florenzi, a destra ancora Karsdorp.

Nel Chievo ballottaggio Depaoli-Rigoni a centrocampo, in difesa debutto per Schelotto sull'out difensivo, davanti Giaccherini tra le linee a sostegno del tandem Stepinski-Djordjevic.

Le probabili formazioni:

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Schelotto, Bani, Rossettini, Barba; N. Rigoni, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini; Djordjevic, Stepinski.

ROMA (4-3-3): Mirante; Karsdorp, Fazio, Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Zaniolo; Schick, Dzeko, El Shaarawy.