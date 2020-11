Roma-Cluj dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Roma e Cluj si sfidano per la terza giornata del girone A di Europa League: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

ROMA-CLUJ: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Cluj

Data: 5 novembre 2020

Orario: 18.55

Canale: Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Dopo una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate di , la Roma sfida i romeni del Cluj in un match valido per il terzo turno. Si tratta del quinto incontro ufficiale tra le due squadre dopo i due del 2008/09 in e i due del 2010/11 in Europa League.

Roma e Cluj sono le due battistrada del gruppo A di Europa League: entrambe hanno vinto alla prima giornata e pareggiato alla seconda. In questo modo hanno entrambe 4 punti in classifica, con la possibilità concreta di scappare verso la fase a eliminazione diretta in caso di vittoria.

In campionato, il Cluj è terzo in classifica con 6 lunghezze di distacco dalla capolista Craiova: domenica gli uomini di Dan Petrescu, ex terzino tra le altre di , e , hanno perso in casa contro il Gaz Metan Medias, perdendo per la prima volta dopo aver collezionato 5 vittorie e 3 pareggi.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Roma-Cluj: dalle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ROMA-CLUJ

Roma-Cluj, match valido per la terza giornata del gruppo A di Europa League, si giocherà giovedì 5 novembre 2020 allo stadio Olimpico di Roma. Il calcio d'inizio del match tra i giallorossi e i romeni è in programma alle ore 18.55.

In tv Roma-Cluj sarà trasmessa soltanto da Sky, che ha acquisito in esclusiva i diritti dell'Europa League: in particolare, la gara sarà visibile su Sky Sport Uno e sul canale 252 del satellite.

Non ci sarà invece la trasmissione in chiaro su Tv8 di Roma-Cluj: i non abbonati potranno infatti seguire in diretta la gara tra e , in programma in prima serata con calcio d'inizio alle 21.

Roma-Cluj sarà visibile non soltanto in tv, ma anche in : basterà scaricare sul proprio pc, tablet o smartphone l'applicazione gratuita SkyGo per godersi le emozioni della sfida di Europa League.

IN DIRETTA SU GOAL

Anchevi proporrà il live di Roma-Cluj. Grazie alla nostra diretta scritta, che prenderà il via un'ora circa prima del calcio d'inizio, sarete in grado di non perdervi neppure un'azione della sfida dell'Olimpico.

Come al solito Fonseca cambierà parecchio rispetto al campionato, operando un ampio turnover: spazio dunque a Pau Lopez in porta e a Borja Mayoral in attacco. A centrocampo la coppia Cristante-Villar. Anche Juan Jesus e Bruno Peres si candidano per una maglia. Carles Perez a rischio forfait per un risentimento muscolare.

La formazione del Cluj, che si schiererà con un 4-2-3-1, dovrebbe essere pressoché certa: in attacco Debeljuh, sostenuto da Paun, Deac e dal trentaquattrenne venezuelano Rondon, a segno sia contro il Sofia che contro lo .

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Juan Jesus; Bruno Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Mkhitaryan, Carles Perez; Borja Mayoral.

CLUJ (4-2-3-1): Balgradean; Susic, Paulo Vinicius, Burca, Camora; Hoban, Djokovic; Rondon, Paun, Deac; Debeljuh.