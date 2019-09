L’ex Roma Ciavattini contro Fazio e Juan Jesus: “Non perdo la speranza di arrivare in A”

L’ex difensore della Primavera della Roma, Stefano Ciavattini, attacca Juan Jesus e Fazio su Instagram. Poi le scuse: “Io di cattivo gusto”.

E’ arrivata domenica sera in casa contro l’ la prima sconfitta stagionale della . La compagine giallorossa, dopo i due pareggi e le due vittorie ottenuti nelle prime quattro giornate di campionato, è incappata in una prestazione deludente culminata con lo 0-2 finale.

A finire nel mirino di molti è stata soprattutto la prestazione di un reparto difensivo parso non propriamente impenetrabile e c’è chi, come Stefano Ciavattini, ha puntato in particolar modo il dito contro Federico Fazio e Juan Jesus.

L’ex difensore e capitano della Primavera giallorossa, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto dei due giocatori corredata di emoticon che raffigurano l’atto del vomitare e accompagnata da un commento quanto mai eloquente.

“Finché vi vedo in non perdo la speranza di arrivarci”.

La ‘story’ pubblicata dal giocatore che dopo aver lasciato la Roma ha avuto brevi parentesi alla Pianese ed alla Reggina ed è attualmente svincolato, ha fatto in breve tempo il giro del web, tanto che lo stesso giocatore ha poi deciso di cancellarla e di pubblicarne un’altra con la quale ha voluto scusarsi per l’accaduto.