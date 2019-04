Roma, c'è il piano per tenere Zaniolo: Manolas ed Under le vittime designate

Per cercare di trattenere Zaniolo la Roma è disposta ad effettuare delle cessioni importanti sul mercato: Manolas e Cengiz Under i papabili.

La vittoria ottenuta sul campo della ha fortemente rilanciato le quotazioni della di arrivare al quarto posto in classifica valido per la .

Ma al contempo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza giallorossa sta mettendo in piedi una strategia per cercare di non perdere il prossimo giugno il gioiello Zaniolo, con il quale è stata avviata la trattativa per rinnovo ed adeguamento del contratto.

In primis verrà effettuata una diminuzione del monte ingaggi, presumibilmente mediante la cessione dei giocatori non più giovanissimi (Dzeko in primis, ma anche Kolarov, Fazio, Pastore e Nzonzi).

In secondo luogo si cercheranno acquirenti per i giocatori più appetibili, che da questo punto di vista appaiono essere principalmente il difensore greco Manolas ed il turco Cengiz Under. Due sacrifici che però, in caso di mancato raggiungimento dell'Europa che conta, potrebbero anche non bastare per mettere a posto il conto economico.

Verranno invece confermati gli altri giovani (vedi Cristante e Pellegrini), con la voglia di aggiungerne qualche altro di buona prospettiva (Tonali).

Il tutto dipenderà anche dalle novità societarie del prossimo giugno, che riguarderanno allenatore, direttore sportivo ed anche responsabile dell'area tecnica, con la promozione di Francesco Totti.