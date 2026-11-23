Condividi Segui GOAL su Google

La Lazio guida a sorpresa la classifica mentre la Roma ha scavalcato l'Inter al secondo posto e insegue i biancocelesti a -2, tra una ventina di giorni c'è il derby. Ma come possono arrivarci le due squadre?

Pubblicità

Il campionato parla romano. Dopo il pareggio dell'Inter a Bergamo domenica sera, infatti, la squadra di Gasperini ha operato il sorpasso proprio sui campioni d'Italia in carica e resta in scia all'altra squadra della Capitale.

Già perché la grande sorpresa di questo inizio di stagione è proprio la Lazio che si è presa la vetta della classifica e continua il suo percorso quasi perfetto. Il tutto a una ventina di giorni da un derby che potrebbe valere molto più della supremazia cittadina.

LA LAZIO VOLA IN VETTA

Anche nell'ultimo turno di campionato la Lazio ha vinto senza troppi problemi travolgendo in casa il Lecce con un netto 3-0. Grande protagonista, come già accaduto in questo in questo avvio di stagione, è stato Noslin. Olandese proprio come quel Malen che continua a trascinare la Roma.

In realtà l'avventura di Gattuso sulla panchina biancoceleste era iniziata malissimo con la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia contro il Mantova. Un risultato che aveva se possibile acuito i contrasti già fortissimi tra il presidente Lotito e gran parte della tifoseria organizzata, che peraltro continua a disertare l'Olimpico nonostante i risultati.

La Lazio in campionato infatti non ha ancora perso nelle prime dodici, vincendo addirittura dieci volte e pareggiando solo due volte contro Milan e Napoli. Il successo più prestigioso, ad oggi, resta il clamoroso 0-3 inflitto alla Juventus all'Allianz Stadium. Ma per capire dove possono arrivare davvero i biancocelesti bisognerà aspettare le prossime settimane.

Argomenti correlati

Gli uomini di Gattuso d'altronde, oltre alla Roma, devono affrontare ancora anche Inter e Como ovvero tre delle quattro squadre che attualmente inseguono la Lazio in classifica.

LE AMBIZIONI DELLA ROMA

Subito dietro alla Lazio, come detto, dopo il pareggio dell'Inter a Bergamo e la larga vittoria di Parma c'è la Roma. Ma a differenza della Lazio, i giallorossi non possono essere considerati una vera e propria sorpresa dopo l'ottimo finale di stagione che li ha riportati in Champions League e un mercato decisamente più ricco rispetto a quello dei cugini.

Pubblicità Pubblicità

La Roma attualmente è dunque seconda con trenta punti, ovvero solo due in meno della Lazio. E anche la squadra di Gasperini non ha ancora mai perso in questo campionato ma ha pareggiato una partita in più. E delle prime sei in classifica, oltre ai biancocelesti, deve ancora affrontare solo la Juventus. Anche se la data segnata in rosso sui calendari di romanisti e laziali è ovviamente un'altra.

QUANDO SI GIOCA IL DERBY

Stiamo parlando del derby che, come detto sopra, potrebbe mettere in palio non solo la sempre sentitissima supremazia nella Capitale ma anche la vetta della classifica. L'appuntamento è fissato per domenica 13 dicembre all'ora di pranzo. Ma prima ci saranno altre due giornate di campionato.

Pubblicità Pubblicità

La Lazio capolista nel prossimo turno andrà a Torino contro i granata per poi affrontare in casa l'Atalanta di Sarri, reduce dal 4-4 strappato all'Inter. La Roma invece, dopo la super sfida in Champions League contro il PSG, se la vedrà contro Monza in casa e Bologna in trasferta.