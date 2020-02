Roma, cambio in lista UEFA: esce Mirante, dentro Fuzato

La Roma cambia il secondo portiere nella lista per l'Europa League: fuori Mirante, dentro il brasiliano Daniel Fuzato, terzo giallorosso in Serie A.

A due giorni dalla sfida d'andata dei sedicesimi di finale di contro il Gent, la cambia gli elementi a disposizione di Fonseca. I giallorossi hanno infatti ufficializzato un cambio in lista UEFA.

Antonio Mirante è stato escluso dalla lista. Il portiere è infatti alle prese con una lesione al menisco rimediata negli scorsi giorni, ragion per cui potrebbe non essere a disposizione per le prossime settimane.

Al suo posto è stato inserito Daniel Fuzato, il terzo portiere giallorosso in campionato. Il brasiliano è arrivato alla Roma nell'estate 2018, ma non ha mai accumulato nemmeno una presenza.

📋 Lista UEFA: Daniel Fuzato inserito al posto di Antonio Mirante#ASRoma #UEL pic.twitter.com/8G9Zfnz1uS — AS Roma (@OfficialASRoma) February 18, 2020

Potrebbe ora arrivare il suo momento in Europa League, qualora Fonseca volesse concedere del riposo a Pau Lopez. Fuzato intanto si è tolto la soddisfazione di essere convocato dalla nazionale maggiore brasiliana.