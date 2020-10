Roma, Calafiori positivo al Covid-19: “Fortunatamente mi sento bene”

Il giovane terzino giallorosso, già nel giro della prima squadra, ha annunciato su Instagram la positività al Coronavirus.

Riccardo Calafiori, terzino classe 2002 della , è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso giocatore con un post sul proprio profilo Instagram.

"Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid19 e ora dovrò osservare il periodo di quarantena.

Ci tengo comunque a rassicurare i miei amici e le persone che mi seguono, fortunatamente mi sento bene e non vedo l’ora di tornare in campo! Nel frattempo per qualche partita farò il tifo da casa.

Forza Roma!"

Si tratta del secondo caso nella Roma, dopo che nei giorni scorsi è stato trovato positivo Amadou Diawara. Il centrocampista guineano era appena tornato dagli impegni con la sua nazionale.

Calafiori si è seduto in panchina nelle prime tre gare di campionato. In settimana era stato convocato nell' Under 20.