Roma-Cagliari, la furia di Pallotta: "Stanco di questo schifo, incredibile"

- lascia strascichi polemici, soprattutto in casa giallorossa. Anche la dirigenza ha espresso la propria contrarietà alle decisioni arbitrali dell'arbitro Massa nell'1-1 dell'Olimpico.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Dopo lo sfogo di Petrachi ai microfoni di 'Sky', secondo cui il goal annullato a Kalinic nel finale di partita sarebbe stato regolare e non da annullare, anche il presidente James Pallotta ha detto la sua.

Su Twitter il numero uno del club giallorosso ha attaccato l'arbitro Massa e si è lamentato delle troppe decisioni a sfavore della Roma in questa stagione.

Sick and tired of this crap costing us games. Too many times already this year https://t.co/0QLAPCXluV