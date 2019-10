C'è Roma-Cagliari: giallorossi rimaneggiati, Nainggolan torna da avversario

La Roma cerca contro il Cagliari punti importanti, Paulo Fonseca intanto sprona i suoi: “Chi non regge la pressione deve coltivare patate”.

E’ una sfida importante quella che andrà in scena questo pomeriggio allo stadio Olimpico. La , alla ricerca di punti che possano consentirle di riavvicinarsi alle zone altissime di classifica, ospiterà quella che è stata una delle grandi rivelazioni di questo primo scorcio di stagione: il di Rolando Maran.

Per i giallorossi, che nello scorso turno di campionato sono tornati alla vittoria imponendosi sul campo del , si tratta di un’occasione da non fallire. Lo sa bene anche Paulo Fonseca che, parlando sabato nella conferenza di presentazione del match, ha invitato di suoi uomini a saper affrontare quella pressione che generalmente nella Capitale si fa sempre più forte, man mano che si entra nel vivo della stagione.

“Chi non è in grado di sopportarla non può fare il calciatore professionista. La pressione c’è dove si vuole vincere e chi non riesce a reggerla, dovrebbe prendere un appezzamento di terreno e mettersi a coltivare patate. In questo modo sarebbe più rilassato. Ben venga nel calcio la pressione”.

Il tecnico lusitano contro il Cagliari si affiderà al consueto 4-2-3-1, ma molte delle sue scelte saranno dettate dalle indisponibilità. Nella linea difensiva davanti a Pau Lopez, Spinazzola dovrebbe agire a destra (Florenzi è influenzato e Zappacosta sarà costretto ad un lungo stop), mente Fazio e Smalling formeranno la coppia centrale e Kolarov sarà chiamato a presidiare l’out di sinistra.

A centrocampo, Cristante e Diawara comporranno il duo di mediana mentre Veretout, complici le assenze di Perotti, Pellegrini, Under e Mkhitaryan, dovrebbe avanzare nel terzetto completato da Zaniolo e Kluivert che agirà alle spalle dell’unica punta Dzeko.

Maran dovrebbe rispondere con un 4-3-1-2 nel quale, davanti all’ex Olsen, dovrebbero essere Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane e Pellegrini a comporre la linea difensiva.

Chiavi del centrocampo affidate a Cigarini, con Nandez e Rog che agiranno da interni di destra e sinistra, mentre da trequartista agirà uno degli uomini più attesi della sfida: Nainggolan. Trascinatore della Roma per cinque stagioni, il belga, che nella Capitale è ancora amatissimo, tornerà in quello che è stato lo stadio nel quale ha vissuto i momenti più importanti della sua carriera, per agire a supporto di Joao Pedro e Simenone.

Le probabili formazioni di Roma-Cagliari:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Zaniolo, Veretout, Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All.: Maran