Roma-Cagliari, Fonseca svela: "Veretout o Cristante sulla trequarti"

Il tecnico della Roma ha presentato la sfida contro il Cagliari in conferenza stampa: "Spero che ci presenteremo con un livello sufficiente".

Dopo il pareggio di , la si rituffa nel campionato. Di fronte alla formazione giallorossa ci sarà il , sorpresa fin qui del campionato, abile a battere il e mettere in seria difficoltà l' : per entrambe punti essenziali prima della sosta delle Nazionali.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nell'ultimo match di campionato la Roma è riuscita a superare di misura il , rimanendo nelle zone alte della classifica, mentre i rossoblù non sono andati oltre il pareggio interno contro il . Fonseca arriva a questa gara dopo aver subito diversi infortuni, da Mkhitaryan a Zappacosta: pronti Kluivert e Santon.

Fonseca, alla vigilia del match, mette in guardia i suoi:

"Mi aspetto una partita difficile, contro una buona squadra che sta facendo un ottimo campionato e viene da diversi risultati positivi. Abbiamo avuto poco tempo per recuperare e allenarsi, spero che ci presenteremo con un livello sufficiente per vincere".

In conferenza stampa il tecnico della Roma ha poi fatto il punto sul ruolo di trequartista, che andrà a uno tra Cristante e Veretout:

"Cristante ha già fatto questo ruolo in passato, anche se nel nostro modo di giocare nessuno dei due ha le caratteristiche ideali. Viste le circostanze inevitabilmente la scelta ricadrà su uno di loro".

Tanti infortuni in casa Roma? Fonseca difende l'operato atletico:

"Stiamo lavorando per prevenire questi infortuni. Ma è qualcosa che non succede solo nella Roma, accade in tutte le squadre che giocano con questa frequenza. O tutti stanno lavorando male e sono incompetenti o forse questa sequenza di partite ravvicinate non è adeguata allo sforzo fisico di un calciatore professionista...".

Conferma in porta per Pau Lopez, mentre Florenzi non ci sarà: