Roma-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ROMA-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Cagliari

• Data: domenica 16 gennaio 2022

• Orario: 18:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

La squadra di Mourinho è reduce dalla clamorosa sconfitta interna contro la Juventus. I giallorossi, dopo essere stati avanti per 3-1, hanno preso 3 goal in 7 minuti perdendo la nona partita sulle 21 fin qui giocate. Il Cagliari arriva invece dall’impegno casalingo contro il Bologna

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale al 28 ottobre 2021, quando la Roma si impose per 2-1 in rimonta in Sardegna. Avanti con Pavoletti, i padroni di casa si fecere dapprima raggiungere da una rete di Ibanez, per poi soccombere per via di una punizione millimetrica di Pellegrini.

Tutto su Roma-Cagliari: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO ROMA-CAGLIARI

Roma-Cagliari si giocherà domenica 16 gennaio 2022 allo Stadio Olimpico di Roma: fischio d’inizio previsto alle ore 18:00.

DOVE VEDERE ROMA-CAGLIARI IN TV

La sfida tra Roma e Cagliari sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per vederla è necessario avere un abbonamento attivo alla piattaforma e scaricare la relativa app sulle smart tv di ultima generazione. In alternativa si può collegare il televisore a un TIMVISION BOX, a una console come Playstation e Xbox o si ricorrere a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

ROMA-CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING

Roma-Cagliari sarà visibile in streaming sempre grazie a DAZN. Basterà collegarsi da pc al sito ufficiale o scaricando l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca DAZN della partita sarà affidata a Edoardo Testoni, affiancato al commento tecnico da Manuel Pasqual.

IN DIRETTA SU GOAL

Gli aggiornamenti sulla gara sono disponibili anche su GOAL. La nostra telecronaca testuale vi accompagnerà dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-CAGLIARI

Mourinho recupera Mancini, rientrato dalla squalifica e che dunque tornerà al suo posto in difesa. Per uno che rientra, ne esce un altro. Ibanez infatti non sarà della partita, così come Smalling e Karsdorp. In avanti confermato Abraham, con Zaniolo che scalpita per rientrare. In mediana subito Sergio Oliveira, con ritorno al 4-2-3-1.

Mazzarri punta ancora sul 3-5-2, dando nuovamente fiducia a Lovato in difesa. Il tecnico dei sardi punta ancora su Pavoletti in attacco, reduce da due goal consecutivi decisivi per il rilancio in zona salvezza. A centrocampo si rivede il recuperato Nandez.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Veretout, Oliveira; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Nandez, Grassi, Marin, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.