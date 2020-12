Roma-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma sfida il Cagliari nella 14ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ROMA-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 20 dicembre 2020

20 dicembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

La Roma di Paulo Fonseca affronta in casa il Cagliari dell'ex tecnico e giocatore giallorosso Eusebio Di Francesco nella 14ª giornata infrasettimanale di . I capitolini sono quarti in classifica con 24 punti, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, i sardi si trovano in 13ª posizione a quota 14, con un cammino di 3 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte.

Nei 40 precedenti casalinghi giocati in Serie A, la Roma è in netto vantaggio sul Cagliari con 20 vittorie, 16 pareggi e 4 affermazioni rossoblù. Negli ultimi 6 incroci all'Olimpico fra le due squadre, la Lupa è imbattuta con 4 vittorie e 2 pareggi.

L'ultimo colpo esterno dei rossoblù è datato 1° febbraio 2013: in quell'occasione gli isolani, guidati da Ivo Pulga, si imposero per 4-2 sui giallorossi di Zdenek Zeman con i goal di Nainggolan, Sau e Pisano, cui si aggiunse un clamoroso autogoal del portiere Goicoechea. All'epoca il presidente del Cagliari era ancora Massimo Cellino, per cui sotto la presidenza Giulini i rossoblù non hanno mai conquistato i 3 punti fuoricasa contro i giallorossi.

Eusebio Di Francesco è il grande ex del confronto: da allenatore ha guidato la Roma nel biennio 2017-2019, da calciatore con la maglia giallorossa ha totalizzato 101 presenze e 14 goal in Serie A. La Lupa è reduce da un pareggio, 2 vittorie e una pesante sconfitta in trasferta contro l'Atalanta, i sardi hanno collezionato 3 pareggi e una sconfitta nelle ultime 4 gare e non vincono dallo scorso 7 novembre (2-0 in casa con la ).

L'armeno Henrikh Mkhitaryan è il miglior marcatore dei giallorossi con 7 goal realizzati, il brasiliano João Pedro è il più prolifico dei rossoblù a quota 6 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO ROMA-CAGLIARI

Roma-Cagliari si disputerà la sera di mercoledì 23 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della partita, che sarà l'81ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto alle ore 20.45.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta la sfida Roma-Cagliari. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Coloro che hanno un abbonamento Sky, inoltre, potranno seguire la sfida in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Roberto Cravero.

La partita Roma-Cagliari, attraverso DAZN, potrà essere vista in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando il match dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

consentirà ai suoi lettori di seguireanche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Fonseca avrà i soli Pastore e Zaniolo ai box e potrà fare affidamento su larga parte della rosa per l'ultimo impegno del 2020. Davanti Dzeko è favorito su Borja Mayoral, ma non è da escludere a priori l'impiego dello spagnolo, viste le 4 gare in 10 giorni. Alle spalle del centravanti agirà il tandem composto da Lorenzo Pellegrini, nuovamente avanzato sulla trequarti, e Mkhitaryan. A centrocampo si rivedrà dal 1' Villar in coppia con Veretout, mentre a destra Bruno Peres potrebbe scalzare Karsdorp e a sinistra sarà confermato Spinazzola. La difesa, davanti a Mirante, nonostante i 4 goal presi nel secondo tempo dall' , dovrebbe essere nuovamente composta da Mancini, Smalling e Ibañez.

Uomini ancora contati per Di Francesco, che avrà ai box, oltre al lungodegente Luvumbo, anche Tripaldelli e Faragò per infortunio e Klavan e Aresti per positività al Covid-19. Davanti al portiere Cragno, al centro della difesa dovrebbe rivedersi il polacco Walukiewicz, che dovrebbe recuperare dal problemino fisico avuto prima dell' e far coppia dall'inizio con Godin. In questo caso scivolerebbe in panchina Carboni. A destra agirà Zappa, con Lykogiannis terzino sinistro. In mediana conferma per il tandem formato da Marin e Rog. Grossi dubbi in attacco, dove il tecnico pescarese ha più scelta: contesa a tre per una maglia fra Simeone, Pavoletti e Cerri, con l'argentino che potrebbe spuntarla. Sulla trequarti Nandez e Sottil dovrebbero affiancare João Pedro.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibañez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, João Pedro, Sottil; Simeone.