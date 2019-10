Roma-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Roma sfida in casa il Cagliari nella 7ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Paulo Fonseca sfida il di Rolando Maran nella 7ª giornata del campionato di . La Lupa è 5ª in classifica con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, i sardi sono al 6° posto assieme alla a quota 10 con un cammino di 3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I precedenti in Serie A giocati in Serie A fra le due squadre sorridono ai capitolini, vittoriosi in 20 occasioni, a fronte di 15 pareggi e di 4 affermazioni degli isolani. I giallorossi, in particolare, sono imbattuti nelle ultime 10 sfide di Serie A contro il Cagliari: l'ultimo successo rossoblù con i giallorossi risale al febbraio 2013 (4-2 casalingo per la squadra allora guidata da Ivo Pulga).

La squadra di Maran è imbattuta da 4 gare in campionato (3 vittorie e un pareggio) e non ottiene una striscia positiva migliore dal 2014, quando arrivò a 7 partite consecutive senza perdere. I rossoblù sono la squadra che ha segnato più reti di testa in questo campionato, ben 4.

Il centravanti bosniaco Edin Dzeko è il miglior marcatore della Roma con 4 goal, mentre in casa Cagliari ci sono quattro giocatori a quota 2: João Pedro, Simeone, Castro e Ceppitelli.

Il trequartista giallorosso Javier Pastore ha segnato ai sardi la sua ultima rete in Serie A nell'aprile 2019, e già in passato, quando giocava con il , nel 2011 rifilò un goal agli isolani. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ROMA-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Cagliari

Roma-Cagliari Data: 6 ottobre 2019

6 ottobre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO ROMA-CAGLIARI

Roma-Cagliari si disputerà il pomeriggio di domenica 6 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Davide Massa di Imperia, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 79° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La partita Roma-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del digitale terrestre). La telecronaca del match sarà curata da Geri De Rosa, con il supporto del commento tecnico di Carolina Morace.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire la sfida Roma-Cagliari in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per dispositivi iOS e Android.

Una valida alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Tanti infortuni per Paulo Fonseca, in particolare a centrocampo, reparto nel quale dovrà rinunciare a Lorenzo Pellegrini per la frattura al piede destro e all'armeno Mkhitaryan a causa di una lesione all'adduttore. Il reparto è dunque in gran parte da ridisegnare. È probabile in tal senso l'inserimento di Diawara accanto a Cristante, mentre il francese Veretout potrebbe essere impiegato sulla trequarti accanto a Zaniolo e Kluivert. In attacco tornerà dal 1' Dzeko dopo il riposo infrasettimanale in , mentre permane qualche dubbio in difesa. Florenzi è k.o. per l'influenza e Zappacosta dovrà star fermo a lungo per la rottura del legamento crociato in allenamento. Davanti al portiere Pau Lopez, che tornerà fra i pali dopo aver riposato contro il , i terzini dovrebbero essere Spinazzola e Kolarov, mentre in mezzo è vivo il ballottaggio fra Fazio e Mancini fra chi affiancherà l'inglese Smalling.

Anche Maran avrà i suoi nodi da sciogliere, in particolare a centrocampo e in difesa. Sicuramente Nainggolan tornerà titolare con una gran sete di rivalsa contro la sua ex squadra: il belga potrebbe essere schierato sulla trequarti alle spalle della coppia d'attacco composta da João Pedro e Simeone, o in alternativa in regia (in questo caso spazio a Castro fra le linee). Più probabile la prima ipotesi, che comporterebbe l'inserimento di uno fra Oliva e Cigarini come playmaker. Nandez partirà sicuramente dal 1' come mezzala destra, mentre da mezzala sinistra agirà uno fra Rog e Ionita. In difesa si registrano i forfait per infortunio di Klavan e Pinna, che rendono le scelte del tecnico quasi obbligate. Davanti all'altro grande ex, il portiere Olsen, Cacciatore e Luca Pellegrini (terzo ex con la maglia rossoblù) saranno i due terzini, e Pisacane affiancherà al centro capitan Ceppitelli.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Zaniolo, Veretout, Kluivert; Dzeko.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; João Pedro, Simeone.