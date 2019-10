Roma-Cagliari 1-1: VAR e polemiche, giallorossi frenati all'Olimpico

Il Cagliari passa in vantaggio con il calcio di rigore di Joao Pedro, la Roma trova il pari con l'autorete di Ceppitelli.

La frena in casa contro un solidissimo in difesa: Joao Pedro sblocca su calcio di rigore, l'autorete di Ceppitelli riporta in equilibrio il match. Nella ripresa la formazione sarda regge all'assalto e prosegue il suo 'magic moment'.

La squadra di casa parte forte e si rende subito pericolosa con Kluivert e Diawara, ma il Cagliari spaventa la porta di Pau Lopez con improvvise fiammate. Al 25' la gara si complica per gli uomini di Fonseca: Mancini tocca la palla con una braccio largo in area e l'arbitro assegna il penalty dopo aver consultato il VAR. Dal dischetto Joao Pedro è perfetto e porta in vantaggio i rossoblù.

Alla mezz'ora l'allenatore giallorosso perde anche Diawara, alle prese con un problema al ginocchio: al suo posto entra Antonucci. Nel momento più difficile la Lupa reagisce: Kluivert prende il fondo e crossa a centro area, trovando la decisiva deviazione di Ceppitelli nella propria porta.

Nella ripresa la Roma spinge con più forza e arriva spesso alla conclusione con Zaniolo e Dzeko, come sempre tra i più attivi. Nel finale la pressione aumenta ulteriormente, ma la difesa sarda regge all'assalto: la palla-goal più nitida capita ancora sul piede di Zaniolo, che trova però una grandissima risposta dell'ex Olsen.

Il Cagliari alza un vero e proprio muro all'interno della propria area, sul quale l'attacco di Fonseca si infrange ad ogni azione. Al 90' l'episodio che scatena le proteste giallorosse: il neo entrato Kalinic va in rete, ma l'arbitro annulla per una precedente spinta dello stesso attaccante croato su Pisacane. Si gioca fino al 100', ma la difesa sarda resiste all'assalto. Fischi del pubblico e grandi proteste della Roma al termine del match: si accende una mischia intorno all'arbitro, che sventola il cartellino rosso a Fonseca in un clima rovente.

IL TABELLINO

ROMA-CAGLIARI 1-1

Marcatori: 26' Joao Pedro rig., 31' Ceppitelli aut.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola (81' Santon), Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara (30' Antonucci (75' Kalinic)); Zaniolo, Veretout, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini (82' Mattiello); Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan (75' Ionita); Joao Pedro, Simeone (59' Castro). All. Maran.

Arbitro: Massa

Ammoniti: Ceppitelli (C), Cigarini (C), Simeone (C), Kolarov (R), Pellegrini Lu. (C)

Espulso: Fonseca