Roma in caduta libera: numeri terrificanti nelle ultime settimane

La Roma sta vivendo una fase molto delicata della sua stagione. I numeri sono disarmanti e tutti gli obiettivi rischiano di svanire.

Quello che sta vivendo la Roma è certamente il momento più complicato della sua intera stagione. La compagine giallorossa infatti, non riesce a vincere una partita dallo scorso 11 aprile e da allora, tra campionato e Europa League ha collazionato solo due pareggi e quattro sconfitte, tra le quali c’è anche il pesantissimo 6-2 patito contro il Manchester United.

Se fino a marzo i capitolini erano riusciti a tenere il passo delle squadre in lotta per il quarto posto che vale un pass per la prossima Champions League, negli ultimi due mesi il loro cammino è stato così deludente da far perdere loro il contatto con tutte le big del torneo.

La classifica d’altronde parla chiaro: la Roma oggi occupa il settimo posto, è distanziata di quattordici punti dalle zone che valgono l’Europa che conta e ne ha appena due di vantaggio su un Sassuolo che sta viaggiando a velocità doppia.

La compagine guidata da Paulo Fonseca, nelle ultime quattro uscite nel torneo, hanno collezionato tre ko in trasferta, contro Torino, Cagliari e Sampdoria, e pareggiato in casa con l’Atalanta. Tutto questo si traduce in un dato molto eloquente: tre sconfitte consecutive in trasferta, cosa che in Serie A non si verificava dal 2013. Ma c’è di più.

Da inizio marzo ad oggi, la Roma ha segnato solo 10 goal in campionato e nessuna squadra ha fatto peggio in questo lasso di tempo. A ciò va aggiunto che ha perso otto delle ultime cinque partite del torneo, facendo meglio solo di Verona e Crotone.

Se l’attacco ha le polveri bagnate, anche la difesa si sta rivelando tutt’altro che imperforabile, visto che la squadra ha subito goal in dieci delle ultime undici partite giocate in tutte le competizioni.

Numeri che raccontano di un finale di stagione complicatissimo, reso ancor più in salita dai tanti infortuni che hanno di fatto decimato il gruppo di giocatori a disposizione di Paulo Fonseca.

Lo stesso tecnico lusitano, la cui conferma in giallorosso sembra ormai praticamente impossibile, parlando ai microfoni di Sky dopo l’ultima partita contro la Sampdoria, non ha nascosto le difficoltà del momento, ma ha anche ribadito che con tutti gli uomini al top le cose sarebbero forse andate in maniera diversa.