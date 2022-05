La Roma fa festa: tour per la città sul bus scoperto con la Conference League

La Roma, fresca di trionfo nella finale di Tirana, celebra la vittoria della Conference League girando in città tra i tifosi sul pullman scoperto.

Dopo il grande trionfo, è tempo di grande festa. La Roma celebra la vittoria della Conference League coi suoi tifosi, girando sul bus scoperto per le vie della capitale.

Pellegrini e compagni, tornati da Tirana con tanto di trofeo conquistato mercoledì grazie all'1-0 firmato Zaniolo che ha steso il Feyenoord, in un clima di festa si godono insieme ai propri sostenitori il trionfo europeo a meno di 24 ore di distanza dall'affermazione in Albania.

La squadra di Mourinho è partita da via dell'Arcadia, in zona Tor Marancia: tappa cruciale del tour il Circo Massimo - passando per via Cristoforo Colombo e le Terme di Caracalla - dove il pullman effettuerà un paio di giri dell'arena e i calciatori potranno continuare a levare la Conference al cielo.

Capolinea del tragitto cittadino della Roma il Colosseo, luogo nel quale sono previste le foto dei giallorossi con la Coppa. Stavolta, un 26 maggio da incorniciare.