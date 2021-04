Roma, brutte notizie: stagione finita per Spinazzola e Pau Lopez

Usciti nel primo tempo della gara contro il Manchester United, salteranno quasi sicuramente le prossime gare. Qualche chance per Veretout.

Non solo la pesante sconfitta per 6-2, ma anche tre infortuni pesantissimi in vista del ritorno delle semifinali e sopratutto delle ultime gare di Serie A. Affaticata e senza cambi per gli stessi k.o della prima frazione, la Roma è uscita malconcia dall'Old Trafford. E ora dovrà rinunciare per il resto della stagione ad alcuni titolari.

Pau Lopez, Veretout e Spinazzola hanno subito infortuni che a meno di sorprese li porteranno ad essere a disposizione della Roma, in caso di conferma estiva in giallorosso, solamente nella prossima annata. Problemi muscolari per il centrocampista e l'esterno, lussazione alla spalla per il portiere.

Nessuno di loro sembra poter essere in grado di tornare a disposizione di Fonseca per le ultime decisive gare di campionato: sopratutto il portiere spagnolo sembra essere quello che ha subito il peggiore infortunio, dopo aver sbattuto la spalla a terra in seguito ad una parata.

Veretout e Spinazzola hanno lasciato il campo di Manchester dopo aver sentito tirare il flessore: il primo dopo pochi minuti, il secondo al 37'. Hanno svolto lavoro individuale all'indomani del match perso in Europa League e non potranno calcare i campi di Serie A a meno di sorprese.

Veretout è quello ad avere più chances per rivedere il campo nell'attuale annata, mentre alla pari di Pau Lopez anche Spinazzola dovrebbe aver detto addio alla stagione. Un problema in più per Mancini, ct dell'Italia che dovrà valutare le condizioni dell'esterno nel prossimo mese e mezzo, in vista degli Europei.

Fonseca, invece, deve fare i conti anche con qualche acciacco di troppo per Diawara: anche il centrocampista ex Bologna ha svolto allenamento individuale in vista della Sampdoria, dopo essere rimasto in campo nel secondo tempo di Manchester in virtù dei cambi terminati prima del previsto.