Roma-Brescia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Roma sfida in casa il Brescia nella 13ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Paulo Fonseca sfida in casa il di Fabio Grosso nella 13ª giornata di . I capitolini sono quinti in classifica assieme all' con 22 punti, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, i lombardi, che devono recuperare la gara con il , sono in fondo alla graduatoria con soli 7 punti e un cammino con 2 vittorie, un pareggio e 8 k.o.

I 22 confronti disputati in Serie A in casa della Lupa vedono un dominio di quest'ultima con 16 vittorie, 5 pareggi e un unico successo delle rondinelle, capaci di imporsi unicamente il 1° novembre 1992, quando la squadra di Lucescu superò 3-2 i capitolini guidati da Boskov con un'autorete di Benedetti e una doppietta di Saurini.

Una spada di Damocle pende già sul capo di Grosso, subentrato ad Eugenio Corini: tutte le ultime 4 squadre che hanno ottenuto solo 7 punti nelle ultime 4 stagioni, ovvero il Novara nel 2011/12, il Cesena nel 2014/15,

l' e il entrambe nel 2016/17 sono poi retrocesse al termine della stagione.

I giallorossi, reduci da 3 vittorie e una sconfitta fuoricasa a , hanno in Edin Dzeko il loro miglior marcatore con 5 reti, mentre il Brescia, che viene da 4 sconfitte di fila nelle ultime 4 gare, ha in Alfredo Donnarumma il suo giocatore più prolifico con 4 goal segnati. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Brescia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ROMA-BRESCIA

Roma-Brescia si disputerà il pomeriggio di domenica 24 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 45° confronto fra le due squadre in Serie A.

La sfida Roma-Brescia sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Dabueke Adani al commento tecnico.

Al termine della partita sarà possibile seguire le interviste ai protagonisti in campo e ai due allenatori nel corso del programma 'Sky Calcio Show', condotto in studio da Alessandro Bonan.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità, mediante Sky Go, di seguire Roma-Brescia in diretta su dispositivi mobili come tablet e smartphone e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa esiste anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di seguire il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

Fonseca perde Pastore per una contusione all'anca ma ritrova fra i convocati Lorenzo Pellegrini, che ha smaltito i suoi problemi fisici e ritroverà posto sulla trequarti giallorossa accanto a Zaniolo e Kluivert. In mediana spazio a Diawara accanto a Veretout, mentre in difesa sarà nuovamente arretrato Mancini, che farà coppia con Smalling. A destra potrebbe rivedersi Florenzi, con Kolarov a sinistra.

Grosso non ha convocato Balotelli in attacco dopo che SuperMario ha lasciato in anticipo l'allenamento di giovedì, perde per squalifica Mateju a destra e ritrova Chancellor dopo l'infortunio. È probabile che il venezuelano si riprenda il posto da titolare al centro della difesa accanto a Cistana, con Magnani che in quest'ipotesi scivolerebbe in panchina. Sabelli e Martella potrebbero essere i due terzini. A centrocampo Tonali e Romulo saranno i due interni, con Bisoli e Ndoj sulle due fasce. In attacco Torregrossa, tornato a disposizione dopo l'infortunio, potrebbe riprendersi il posto da titolare in coppia con Torregrossa.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Romulo, Ndoj; Donnarumma,Torregrossa