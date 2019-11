Roma-Brescia 3-0: Smalling, Mancini e Dzeko rilanciano i giallorossi

Dopo un primo tempo difficoltoso, la Roma travolge il Brescia e dimentica il ko di Parma. Seconda sconfitta in due partite in A per Grosso.

Pomeriggio bagnato, pomeriggio fortunato. Sotto la pioggia che bagna insistentemente l'Olimpico, la dimentica la sconfitta di e rientra nel migliore dei modi dalla sosta: 3-0 piuttosto netto al , che, privo in attacco di Mario Balotelli, resiste appena un tempo prima di sciogliersi come la classica neve al sole.

E dire che la prima frazione era terminata con poco da segnalare: zero reti, poche occasioni da goal, un paio di opportunità mancate da Kolarov e poco altro. Insomma, sembrava la classica giornata storta per la Roma, costretta alla vittoria dopo il brutto scivolone del Tardini ma intrappolata da un buon Brescia.

Nella ripresa, invece, tutto cambia. Smalling porta subito in vantaggio la Roma di testa, grazie anche e soprattutto a una deviazione decisiva di Cistana. Mancini segna il raddoppio con una splendida palombella ravvicinata, ben servito ancora dall'inglese. Quindi, dopo una rete annullata dalla VAR a Zaniolo (il pallone era precedentemente uscito dal campo), tocca a Dzeko realizzare sottomisura il punto del tris dopo uno stacco aereo del solito Smalling. Annullato infine per offside il 4-0 del bosniaco, così come il 3-1 di Ayé per un fallo di mano.

La Roma torna così a salire in classifica, rilanciando la propria candidatura per un posto in . Il Brescia, invece, non riesce a uscire dalla crisi in cui si è andato a infilare: seconda sconfitta in due partite per Fabio Grosso, con sette reti al passivo. E sabato c'è il derby contro l' . Da far tremare i polsi.

TABELLINO

ROMA-BRESCIA 3-0

Marcatori: 49' Smalling, 57' Mancini, 66' Dzeko

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (77' Santon), Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo (80' Perotti), Pellegrini (72' Under), Kluivert; Dzeko. All. Paulo Fonseca

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli (84' Morosini), Tonali, Ndoj (62' Zmrhal); Romulo; Torregrossa (71' Ayé), Donnarumma. All. Grosso

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Romulo, Zaniolo

Espulsi: nessuno