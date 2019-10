Roma-Borussia Monchengladbach dove vederla: Sky o TV8? Canale tv e diretta streaming

La Roma ospita il Borussia Monchengladbach nella terza giornata dei gironi di Europa League: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

Per la , è tempo di . Dopo lo scialbo 0-0 di Marassi con la , i giallorossi attendono la visita del Monchengladbach per la terza giornata del Gruppo J.

Fin qui, il percorso della Roma nella fase a gironi è stato caratterizzato da una vittoria e un pareggio: al debutto super contro l' (4-0) ha fatto seguito l'1-1 contro il Wolfsberger.

Il , invece, dopo aver perso clamorosamente in casa per mano degli austriaci 0-4 ha colto un punto in contro Robinho e soci. La classifica del Gruppo J di Europa League recita: Roma e Wolfsberger 4, Borussia Monchengladbach ed Istanbul Basaksehir 1.

Tutto su Roma-Borussia Monchengladbach: dalle formazioni, a dove vedere il match in tv e streaming.

ROMA-BORUSSIA MONCHENGLADBACH: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Borussia Monchengladbach

• Data: 24 ottobre 2019

• Orario: 18:55

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go

ORARIO ROMA-BORUSSIA MONCHENGLADBACH

Roma-Borussia Monchengladbach si gioca giovedì 24 ottobre 2019 allo stadio Olimpico di Roma: calcio d'inizio previsto alle ore 18:55.

La sfida di Europa League tra Roma e Borussia Monchengladbach sarà trasmessa in da Sky, ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

In diretta , invece, Roma-Borussia Monchengladbach sarà disponibile su Sky Go (il servizio dedicato a tutti gli abbonati Sky) scaricando l'app su PC, smartphone o tablet. Il match, inoltre, sarà visibile su Now TV per tutti coloro i quali hanno un abbonamento alla piattaforma.

Nella Roma si rivede Perotti dal 1' sulla trequarti a sostegno di Dzeko con Kluivert e Zaniolo, in mediana l'emergenza dovrebbe portare alla conferma di Pastore spalla di Veretout. Spinazzola favorito su Florenzi come terzino, Fazio rileva Mancini al centro della difesa. Santon, con la febbre, non è stato nemmeno convocato.

Borussia Monchengladbach con Embolo e Thuram in attacco assieme ad Herrmann, Zakaria perno basso, Kramer mezzala, Elvedi guida la difesa a protezione di Sommer.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Pastore; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-3-3): Sommer; Lainer, Jantschke, Elvedi, Wendt; Kramer, Zakaria, Neuhaus; Herrmann, Embolo, Thuram.