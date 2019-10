Roma-Borussia Moenchengladbach 1-1: Stindl e l'arbitro beffano i giallorossi

La Roma pareggia con il Gladbach 1-1 all'Olimpico: Zaniolo porta in vantaggio i giallorossi, Stindl nel recupero segna un rigore che farà discutere.

Non basta un colpo di testa di Zaniolo a risollevare una incerottata e in emergenza infortuni. I giallorossi pareggiano 1-1 con il Moenchengladbach , si portano al primo posto solitario nel gruppo E, ma con tanti rimpianti: il pareggio dei tedeschi arriva nel recupero con un rigore che farà discutere.

Segui 3 gare della Serie A TIM ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Prima di ingranare (in mezzo alla nebbia dei fumogeni), la squadra di Fonseca - con Mancini adattato a centrocampo - deve resistere per il primo quarto d'ora, in cui il Gladbach spaventa più volte Pau Lopez con conclusioni dal limite che non vanno lontane dai pali. Ad andarci più vicino di tutti è Bensebaini , in allungo a centro area su una palla ferma: la traversa salva la Roma.

I giallorossi escono alla distanza, ripristinano l'equilibrio in campo e alla mezz'ora riescono anche a sbloccare la partita, ancora su una palla da fermo: Lainer si perde Zaniolo a centro area, che gira in porta il corner di Veretout per fare 1-0.

Contraccolpo del goal subito che è forte per il Borussia: la squadra di Rose torna pericolosa soltanto nella ripresa, con la Roma che si difende con ordine e non concede campo ai velocisti avversari.

Soltanto nel finale di partita la Roma torna a soffrire, con il fiato corto e forze fresche per i 'Fohlen': Stindl, Hofmann e Benes portano nuova verve e Pau Lopez deve resistere. Si arrende solo al 94', quando Stindl pareggia su rigore. Il penalty però non sembra esserci: Smalling la prende di faccia in area, non di braccio. Ma il Var non c'è. Beffa per la squadra di Fonseca, fiato per il Borussia, che va a 2 punti. Roma a 5, con Basaksehir e Wolfsberger a 4.

IL TABELLINO

ROMA-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 1-1

MARCATORI: 32' Zaniolo, 90+4' rig. Stindl

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Spinazzola 6, Smalling 6.5, Fazio 6, Kolarov 5.5; Mancini 7, Veretout 5.5; Kluivert 5.5 (84' Florenzi s.v.), Pastore 6 (62' Perotti 5.5), Zaniolo 7 (77' Antonucci s.v.); Dzeko 6. All. Fonseca.

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-3-1-2): Sommer 6; Lainer 5, Elvedi 6.5, Jantschke 6, Bensebaini 5.5; Kramer 6 (76' Benes 6.5), Zakaria 6.5, Neuhaus 5.5; Herrmann 5.5 (62' Hofmann 6); Thuram 6, Embolo 6.5 (77' Stindl 6.5). All. Rose.

ARBITRO: William Collum

AMMONITI: Veretout, Bensebaini, Kluivert, Antonucci, Smalling

ESPULSI: nessuno.