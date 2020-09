Roma, Borja Mayoral come vice-Dzeko: vicino l'accordo con il Real Madrid

Borja Mayoral è in pole per diventare un nuovo attaccante della Roma. La società giallorossa tratta con il Real Madrid.

La è alla ricerca di un altro attaccante da affiancare a Edin Dzeko, dopo che il bosniaco è rimasto e non è andato alla . Il nome in pole-position in queste ultime è sicuramente quello di Borja Mayoral, classe 1997 di proprietà del .

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il giocatore ha già detto "sì" alla Roma e per lui è pronto un contratto fino al 2025 a 1,5 milioni netti a stagione. A Trigoria sarebbe addirittura il quinto spagnolo dopo Pedro, Pau Lopez, Carles Perez e Villar.

Manca ancora l'accordo definitivo con il Real Madrid. Il giocatore ha solo un anno di contratto e ci sono due opzioni sul tavolo: o acquistarlo a titolo definitivo per massimo 10 milioni di euro o aspettare che rinnovi il suo contratto con il Real e poi prelevarlo in prestito.

Le due società sembrano ben disposte comunque a chiudere l'affare e, come si dice in questi casi, filtra ottimismo.

Mayoral in passato questa estate era stato cercando anche dalla , che poi si gettò su Muriqi. Le ultime due stagioni Mayoral le ha passate in prestito al , segnando 11 goal in due campionati spagnoli consecutivi.