Roma-Bologna, sorpresa Mihajlovic: è in panchina

Il tecnico del Bologna è uscito dal Sant'Orsola nel pomeriggio per guidare la sua squadra nell'anticipo del 23esimo turno di Serie A.

Sinisa Mihajlovic in panchina per -. Uscito dal Sant'Orsola qualche ora fa, il tecnico serbo a sorpresa guiderà la sua squadra contro la formazione giallorossa: ok dei medici e tredicesima volta in stagione per l'allenatore accanto ai suoi ragazzi.

La conferma è arrivata direttamente dall'ospedale

"ll signor Mihajlovic è stato dimesso questa mattina dall’Istituto di Ematologia “Seràgnoli” dopo essere stato sottoposto con risultati positivi alla programmata terapia antivirale. Secondo i sanitari che lo hanno in cura, le condizioni del paziente sono molto buone".

Mihajlovic ha voluto essere a tutti i costi nel suo vecchio Olimpico, stadio in cui ha giocato la maggior parte della sua carriera da calciatore: sei infatti i suoi anni vestendo la maglia della , dopo aver indossato quella della Roma a inizio carriera, dopo essersi messo in mostra con la .

Quella contro la Roma del resto è una gara fondamentale in chiave europea per il Bologna, visto che una vittoria all'Olimpico permetterebbe agli emiliani di scavalcare le altre contendenti, seppur in maniera temporanea. e issarsi al sesto posto, in piena lotta per una clamorosa qualificazione all' .