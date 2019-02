Roma-Bologna: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Roma sfida il Bologna nel Monday Night della 24ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Roma di Eusebio Di Francesco sfida nel Monday Night della 24ª giornata di Serie A il Bologna di Sinisa Mihajlovic. I capitolini attraversano un buon momento di forma e sono quinti in classifica con 38 punti assieme ad Atalanta e Lazio, con un cammino di 10 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, gli emiliani sono sempre terzultimi ma hanno raggiunto l'Empoli a quota 18 punti, frutto di 3 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte.

'Il Faraone' Stephan El Shaarawy è il miglior marcatore dei giallorossi con 8 goal realizzati in 15 presenze, mentre 'El Ropero' Federico Santander è il giocatore più prolifico fra i rossoblù con 6 reti in 22 partite giocate. La Roma è reduce da 2 pareggi con Atalanta e Milan e una vittoria sul Chievo, il Bologna ha rimediato una sconfitta, una vittoria e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA ROMA-BOLOGNA

Roma-Bologna si disputerà lunedì 18 febbraio 2019 alle ore 20.30 allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà il 142° confronto fra le due formazioni nella storia del massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE ROMA-BOLOGNA IN TV E STREAMING

Il Monday Night Roma-Bologna sarà trasmesso in diretta in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su diversi dispositivi, quali pc, tablet e smartphone, attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-BOLOGNA

Di Francesco si avvia a riproporre il recuperato Olsen tra i pali. In difesa ci sarà sicuramente il recuperato Manolas, mentre non è da escludere l'impiego di uno fra Juan Jesus o Marcano al posto di Fazio dopo l'impegno infrasettimanale in Champions League. A destra, Florenzi più di Karsdorp. In mediana verso la conferma uno stremato ma indispensabile De Rossi (l'alternativa è Nzonzi), con Cristante e Lorenzo Pellegrini. In attacco Dzeko sarà il centravanti, supportato da Zaniolo ed El Shaarawy. Ancora assenti per infortunio Under e Perotti, cui si aggiunge Schick.

Mihajlovic dovrà fare i conti con la pesante assenza di Palacio in attacco per squalifica: al suo posto giocherà dal 1' il giovane Edera, ma recupera nel tridente offensivo Sansone, mentre Santader dovrebbe vincere il ballottaggio con Destro. Forfait per infortunio anche di Orsolini. In difesa il costaricano Helander e Dijks verso una maglia. A centrocampo Pulgar sarà confermato in regia, con Poli e Soriano mezzali.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Lo. Pellegrini; Florenzi; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Helander, Danilo, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Edera, Santander, Sansone.