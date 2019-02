Roma-Bologna: Lupa alla rincorsa del Milan con il tridente Zaniolo-Dzeko-Kluivert

Roma in campo contro il Bologna per cercare di tornare nuovamente a -1 dal Milan e staccare Lazio e Atalanta al quinto posto in classifica.

Dopo la vittoria in Champions League contro il Porto, la Roma di Di Francesco scende in campo contro il Bologna per non perdere il treno che vale il quarto posto in classifica e per cercare di staccare Lazio ed Atalanta, che si sono fermate nell'ultimo turno di campionato contro Genoa e Milan (quarto a quota 42 punti).

Dal canto proprio la squadra di Mihajlovic spera in un altro colpaccio, dopo quello di San Siro contro l'Inter, per poter agganciare l'Empoli a quota 21 al quart'ultimo posto in classifica e soprattutto portare a tre i risultati utili consecutivi da quando c'è stato il cambio di allenatore.

L'allenatore giallorosso si affiderà nuovamente al 4-3-3, con Zaniolo e Dzeko confermati nel tridente. Kluivert invece prenderà il posto dell'acciaccato El Shaarawy. In porta da segnalare il rientro di Olsen dopo la panchina europea.

Manolas al centro della difesa insieme a Fazio, sulle fasce Florenzi e Kolarov, col serbo che potrebbe riposare e lasciare spazio a Marcano. A centrocampo il trio formato da Nzonzi-Pellegrini-Cristante.

4-2-3-1 sarà invece il modulo dei felsinei, con Santander unica punta ed il trio di trequartisti formato da Edera, Soriano e Sansone. In mediana Pulgar e Poli. Skorupski in porta, Calabresi (in vantaggio su Mbaye) e Dijks sugli esterni (ko Mattiello), Danilo ed Helander al centro della difesa.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Lo. Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, Kluivert.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar; Edera, Soriano, Sansone; Santander.