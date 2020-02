Roma-Bologna, le formazioni ufficiali: Mkhitaryan e Barrow titolari

Nella Roma ci sono Veretout e Cristante a centrocampo, titolare anche Perotti. Fuori Kluivert. Bologna con Schouten e Tomiyasu, Palacio di punta.

Le formazioni ufficiali di - :

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Perotti, Mkhitaryan; Dzeko.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Si apre di venerdì il 23esimo turno di : la Roma cerca punti fondamentali in chiave , il Bologna sbarca invece all'Olimpico per compiere l'impresa e provare ad issarsi al sesto posto in vista delle altre gare della giornata.

Fonseca sceglie Pau Lopez tra i pali, con una retroguardia composta da Santon, Mancini, Smalling e Kolarov. Cristante e Veretout giocheranno in mediana, mentre Under, Perotti e Mkhitaryan saranno i tre che agiranno alle spalle di Dzeko nel 4-2-3-1 giallorosso. Fuori Kluivert.

Nel Bologna c'è Palacio unica punta, supportato da Barrow, Soriano, Orsolini. In mediana spazio per Schouten, Svanberg. Skorupski in porta, che verrà difeso da Bani e Danilo. Terzini titolaro Tomiyasu e Denswil. Mihajlovic sarà in panchina dopo essere stato dimesso dall'ospedale.