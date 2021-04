Roma-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma ospita il Bologna allo Stadio Olimpico. Partita valevole per la 30ª giornata di Serie A: tutto su formazioni, diretta tv e streaming.

ROMA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Nel tardo pomeriggio di domenica 11 aprile, Roma e Bologna si sfideranno sul palcoscenico dello Stadio Olimpico per la 30ª giornata di Serie A. Novanta minuti che mettono in palio punti pesanti, soprattutto in chiave giallorossa.

La formazione capitolina, settima forza del campionato e unica italiana in corsa in Europa, vive un momento delicato, fatto di due sconfitte e un pareggio contro il Sassuolo nelle ultime tre uscite. Difficoltà acuite da una palpabile tensione venuta a crearsi tra l'allenatore Paulo Fonseca ed alcuni calciatori, protagonisti di una lite maturata nel corso della seduta di allenamento pasquale a Trigoria.

Serve una vittoria per non perdere definitivamente il treno dell'Europa che conta: il quarto posto è distante 7 punti. Un distacco non completamente incolmabile, ma arrivati a questo punto del torneo i jolly sono finiti.

Di fronte ci sarà il Bologna di Sinisa Mihajlovic. I felsinei vengono dall'onorevole ko interno contro la capolista Inter, ma il rassicurante +12 sulla zona retrocessione e i 34 punti in classifica possono regalare un finale di stagione sereno alla truppa rossoblù..

Nel match d'andata disputato in quel di dicembre al Renato Dall'Ara, la Roma diede una prova di forza impressionante imponendosi con un tennistico 1-5. Cinquina inaugurata dall'autogoal di Poli, seguito dai sigilli di Dzeko, Pellegrini, Veretout e Mkhitaryan. Per i padroni di casa punto della bandiera "griffato" dall'autorete di Cristante.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Roma-Bologna: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ROMA-BOLOGNA

Roma-Bologna, match valevole per la 30ª giornata di Serie A, si giocherà domenica 11 aprile allo Stadio Olimpico di Roma. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18.00.

Roma-Bologna sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky. I canali di riferimento per seguire il match saranno Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e il numero 251 del satellite.

Si potrà seguire Roma-Bologna anche in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go, il servizio di streaming che Sky mette a disposizione per tutti i clienti, incluso nell'abbonamento. Basterà scaricare l'app sul proprio device e fare login. L'alternativa è quella di seguire il match attraverso il servizio streaming on demand NOW, acquistando il pacchetto "Sport".

Sarà possibile seguire Roma-Bologna anche attraverso la nostra diretta testuale: Goal offrirà il racconto del match minuto per minuto, dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale.

Qualche grattacapo di troppo per Fonseca, chiamato a fare la conta degli indisponibili: all'infortunio di Kumbulla (stagione finita) si aggiungono i guai muscolari di Smalling, Mkhitaryan e El Shaarawy e quello rimediato ad Amsterdam da Spinazzola, oltre al lungodegente Zaniolo. Mancherà anche Cristante, squalificato. In porta ci sarà Pau Lopez, protetto dalla difesa a tre composta da Mancini, Fazio e Ibanez. A centrocampo corsie affidate a Karsdorp e Bruno Peres (o Calafiori) con Veretout-Diawara a fare coppia in mediana. In avanti il tecnico portoghese dovrebbe lanciare Pedro e Pellegrini a supporto di Borja Mayoral.

Problemi in difesa per Mihajlovic a causa degli infortuni rimediati da Tomiyasu e Hickey, ai quali si somma l'ennesimo stop di Gary Medel. Tra i pali si segnala il rientro di Skorupski, negativizzatosi dal Covid-19, mentre la linea a quattro sarà composta da De Silvestri, Soumaoro, Danilo e Dijks. In mediana Schouten e Svanberg (favorito su Dominguez) chiamati agli straordinari per sorreggere il trio Skov Olsen-Soriano-Barrow. Il rientrante Palacio unico riferimento avanzato.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.