Roma-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Roma sfida il Bologna nell'anticipo della 23ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Paulo Fonseca apre la 23ª giornata di affrontando all'Olimpico il di Sinisa Mihajlovic in una gara che mette in palio punti pesanti per la zona e la zona . I capitolini sono quarti in classifica a pari merito con l' a quota 39, con 11 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte.

Le due squadre si sono affrontate 71 volte in Serie A in casa dei giallorossi, con un bilancio di 31 successi della Lupa, 22 pareggi e 18 affermazioni dei felsinei. L'ultima vittoria del Bologna in trasferta contro la Roma risale al 16 settembre 2012, quando i rossoblù di Pioli si imposero in rimonta 3-2 con una doppietta di Gilardino e una rete di Diamanti.

Quella giallorossa è la squadra che ha subito meno tiri in questa Serie A, 245, contro i 299 subiti dal Bologna. I rossoblù, tuttavia, sono complessivamente la squadra che ha vinto più partite nel massimo campionato italiano contro la Roma, ben 49.

I giallorossi sono reduci da 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 4 giornate, i rossoblù invece hanno collezionato una sconfitta, un pareggio e 2 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare giocate.

Edin Dzeko con 10 reti è il bomber della Roma in questo torneo, mentre Riccardo Orsolini, autore di 6 goal, è il miglior marcatore del Bologna. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ROMA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Bologna

Roma-Bologna Data: 7 febbraio 2020

7 febbraio 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO ROMA-BOLOGNA

Roma-Bologna si disputerà la sera di venerdì 7 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, è in programma alle ore 20.45. Sarà il 144° confronto fra le due formazioni in Serie A.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva l'anticipo Roma-Bologna, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato al commento tecnico da Luca Marchegiani.

Al termine della gara sarà possibile vedere gli highlights e le interviste ai protagonisti in campo e ai due tecnici nel corso del programma Sky Calcio Live, condotto in studio da Marco Cattaneo.

Gli abbonati Sky potranno seguire l'anticipo Roma-Bologna anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Fonseca si affiderà a Dzeko nel ruolo di centravanti. Alle spalle del bosniaco, complice la squalifica di Lorenzo Pellegrini, dovrebbe trovar spazio uno fra Perotti e il recuperato Mkhitaryan nel ruolo di trequartista centrale, con ai lati Under e Kluivert. In mediana Veretout affiancherà Cristante, mentre in difesa è bagarre sulle due fasce: favoriti Santon e Kolarov. In mezzo coppia centrale composta da Mancini e Smalling. Fra i pali ci sarà Pau López. Indisponibili per infortunio, oltre a Zaniolo, Diawara e Zappacosta.

Mihajlovic sarà chiamato a tamponare una situazione d'emergenza dettata dagli infortuni di Sansone e Santander, che si sommano a quelli di Krejci, Medel e Djiks, e dalla squalifica di Poli. Davanti il peso dell'attacco ricadrà sulle spalle di Palacio, alle cui spalle agiranno Orsolini, Soriano e Barrow. In mediana spazio a Nico Domínguez accanto a Schouten. Davanti al portiere Skorupski, in difesa a destra tornerà Tomiyasu, con Denswil a sinistra e in mezzo la coppia centrale composta da Bani e Danilo.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo Lar., Denswil; Schouten, Nico Domínguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.