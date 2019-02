Roma-Bologna 2-1: Kolarov e Fazio, felsinei battuti all'Olimpico

La Roma si impone per 2-1 sul Bologna. Di Kolarov su rigore, Fazio e Sansone le reti del match dell’Olimpico.

Serviva una vittoria alla Roma per rispondere ai successi di Inter e Milan e lasciare invariate le distanze dal terzo ed il quarto posto in classifica e la vittoria, seppur sofferta, è arrivata per 2-1 contro un coriaceo Bologna.

Partita fin da subito complicata per i capitolini all’Olimpico e questo perchè i felsinei hanno proposto fin dai primi minuti grande intensità. La squadra guidata da Sinisa Mihajlovic, parsa ancora una volta in crescita grazie alla cura del tecnico serbo, è stata brava nel compattarsi nella propria metà campo per poi andare in pressing sui portatori di palla giallorossi e, una volta recuperata la sfera, a mettere in difficoltà le retroguardia avversaria soprattutto con le spizzate di Santander per gli inserimenti di Sansone e Soriano.

La Roma, che nella prima frazione si è affidata soprattutto alle sortite di qualche singolo, è parsa incapace di creare azioni manovrate, tanto che alla fine dei primi 45’ è stata netta la sensazione che a meritare qualcosa di più fosse il Bologna. La squadra di Di Francesco, in apnea soprattutto dopo la mezz’ora, è riuscita a tornare negli spogliatoi sul risultato inchiodato sullo 0-0 soprattutto grazie alle parate di Olsen, ad un pizzico di imprecisione degli attaccanti rossoblù e alla buona sorte, visto che a pochi secondi dal termine della frazione solo la traversa ha negato a Soriano la gioia del goal.

Nella ripresa Di Francesco ridisegna la Roma con il 4-2-3-1 inserendo El Shaarawy al posto di Cristante e la musica cambia. La scelta del tecnico giallorosso si rivela fin da subito indovinata visto che, non solo gli ospiti sono costretti ad allentare la loro pressione, ma è proprio il Faraone a guadagnarsi il calcio di rigore che porta all’1-0 firmato da Kolarov.

Sotto di una rete, il Bologna trova la forza per reagire e per rendersi pericoloso dalle parti di un ottimo Olsen, è la Roma a trovare però con Fazio la rete del raddoppio. Il goal siglato da Sansone a 6’ dal termine serve solo a rendere il finale più elettrizzante, a portarsi a casa l’intera posta sono infatti i giallorossi.

7 - Aleksandar #Kolarov è il difensore ad aver segnato più gol nei top-5 campionati europei 2018/19 (7 reti). Potenza. #RomaBologna — OptaPaolo (@OptaPaolo) 18 febbraio 2019

I GOAL

55' KOLAROV 1-0

Calcio di rigore assegnato per un fallo in area di Helander su El Shaarawy. Sul dischetto si presenta Kolarov che di sinistro spiazza Skorupski.

73’ FAZIO 2-0

Corner battuto dalla sinistra da Kolarov, De Rossi stacca più in alto di tutti e prolunga per Fazio che batte supera Skorupski con un destro al volo.

84’ SANSONE 2-1

Bella azione personale dell’attaccante del Bologna che si accentra dalla sinistra, elude il tentativo di intervento degli avversari e batte Olsen mettendo di destro il pallone sul palo più lontano.

IL TABELLINO

ROMA-BOLOGNA 2-1

MARCATORI: 55’ rig. Kolarov (R), 73’ Fazio (R), 84’ Sansone (B)

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi (83’ Santon), Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante (46’ El Shaarawy), Nzonzi, Lo. Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, Kluivert (68’ De Rossi). Allenatore: Di Francesco

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander, Dijks; Poli (72’ Dzemaili), Pulgar (75’ Falcinelli), Soriano; Sansone, Santander, Edera (66’ Svanberg). Allenatore: Mihajlovic

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Danilo (B), Pulgar (B), Cristante (R), Florenzi (R), Edera (B), Dijks (B), Manolas (R)

Espulsi: Nessuno