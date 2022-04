Roma-Bodo/Glimt dove vederla: Sky, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ROMA-BODO/GLIMT: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Bodo/Glimt

• Data: giovedì 14 aprile 2022

• Orario: 21:00

• Canale TV: DAZN, Sky Sport (canale 201 e

• Streaming: DAZN, Sky Go

La Roma è obbligata a vincere con due goal di scarto per ribaltare l'esito dei quarti e approdare in semifinale di Conference League.

Ci sarà un Olimpico strapieno per spingere la squadra di Mourinho contro il Bodo/Glimt, vera e propria bestia dei giallorossi in questa stagione.

Dopo il 6-1 subito nel girone e il 2-2 della gara di ritorno, i norvegesi si sono imposti anche nell'andata dei quarti vincendo in rimonta per 2-1 e approdano nella capitale con due risultati due tre per passare il turno.

I giallorossi devono quindi vincere con almeno due goal di scarto per approdare in semifinale. Servirà un'altra Roma rispetto a quella vista all'Olimpico contro la Salernitana: malgrado la vittoria, la squadra di Mourinho ha sofferto contro gli ultimi in classifica in Serie A.

Anche il Bodo/Glimt arriva all'appuntamento con una vittoria in campionato alle spalle: 2-1 in casa del Sandefjord.

Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

ORARIO ROMA-BODO/GLIMT

La partita tra Roma e Bodo/Glimt si giocherà giovedì 14 aprile presso lo stadio Olimpico di Roma. Calcio d'inizio fissato per le ore 21.

DOVE VEDERE ROMA-BODO/GLIMT IN TV

La partita sarà trasmessa da DAZN e per vederla in tv bisognerà accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV.

L'alternativa è rappresentata da Sky, che per gli abbonati manderà in diretta l'incontro sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 4K (numero 213).

Infine la gara sarà visibile in chiaro su TV8, canale numero 8 del digitale terrestre.

ROMA-BODO/GLIMT IN DIRETTA STREAMING

La gara decisiva dei quarti tra giallorossi e norvegesi sarà fruibile anche in streaming su DAZN : per gli abbonati, basterà accedere al sito di DAZN o scaricare l'app su un pc, uno smartphone o un tablet.

Sky mette invece a sisposizione Sky Go, la sua app per seguire eventi su pc, smartphone e tablet.

Infine ci si potrà collegare a tv8.it, il sito del canale in chiaro sul digitale terres servizio che la pay tv offre ai propri abbonati.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca dell'incontro sarà a cura di Pierluigi Pardo, affiancato al commento tecnico da Massimo Donati. Su Sky la coppia di telecronisti sarà formata da Riccardo Gentile e Fernando Orsi.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL potrete seguire tutti gli aggiornamenti su Roma-Bodo/Glimt grazie alla nostra diretta testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino al racconto delle azioni salienti della partita di Conference League.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-BODO/GLIMT

Tutti a disposizione di Mourinho, intenzionato ancora una volta a mettere in campo la formazione titolare. Rui Patricio in porta, chiamato a riscattare l'errore dell'andata, con Mancini, Smalling e Ibanez in difesa. Zalewski e Karsdorp esterni, con Oliveira e Cristante in mediana. Davanti perno offensivo sarà Abraham sostenuto da Pellegrini e Mkhitaryan.

Knutsen deve valutare le condizioni di Pellegrino e Moe. Per il resto ha tutti a disposizione, compreso Ole Solbakken, che torna dopo aver saltato la prima sfida per il Covid. Tra i pali Haikin, con Sampsted, Vetti, Hoibraaten e Wembangomo nella linea difensiva a quattro. Vetlesen, Hagene Saltnes in mediana, davanti ballottaggio da Sorli e Pellegrino, con Espejord e Solbakken certi di una maglia da titolare.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Hoibraaten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Solbakken, Espejord, Sorli. All. Knutsen