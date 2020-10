Roma-Benevento dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma sfida il Benevento nel posticipo domenicale della 4ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ROMA-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 18 ottobre 2020

18 ottobre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Roma di Paulo Fonseca sfida il Benevento di Pippo Inzaghi nel posticipo domenicale serale della 4ª giornata di . I capitolini hanno raccolto 4 punti nelle prime 3 giornate, con una vittoria, un pareggio e una sconfitta, i sanniti hanno ottenuto invece 6 punti, riportando 2 vittorie e una sconfitta.

L'unico precedente disputato in casa della Lupa in Serie A, risalente all'11 febbraio 2018, ha visto la Roma imporsi per 5-2 con goal di Fazio e Dzeko e una tripletta di Under (reti di Guilherme e Brignola per i campani).

Entrambe le squadre arrivano da un successo di misura: 1-0 per la Roma nell'ultimo turno contro l' , stesso risultato per il Benevento contro il .

Jordan Veretout è al momento il miglior marcatore dei capitolini in campionato con 2 reti, stesso bottino di Gianluca Caprari e Luca Caldirola, i due giocatori più prolifici degli Stregoni. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Benevento: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ROMA-BENEVENTO

Roma-Benevento si disputerà la sera di domenica 18 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Nicola Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, è previsto alle ore 20.45. Sarà la 3ª gara in Serie A fra le due formazioni.

Il posticipo serale Roma-Benevento sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 202 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà affidata a Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico.

I clienti Sky potranno seguire Roma-Benevento in diretta attraverso Sky Go, collegandosi con i loro pc e notebook al sito ufficiale, oppure scaricando l'applicazione su dispositivi mobili quali smartphone e tablet.

Per tutti c'è inoltre la possibilità rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di seguire diversi eventi sportivi, fra cui le gare della Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a Goal avrete anche la possibilità di seguire la partita in diretta testuale. Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale della partita, con tutti i goal, gli eventi e le azioni salienti della stessa.

Fonseca si affiderà in attacco a Edin Dzeko, con il bosniaco che sarà supportato da Pedro e Mkhitaryan sulla trequarti. A centrocampo Santon e Spinazzola dovrebbero presidiare le due fasce, con Lorenzo Pellegrini e Veretout interni. Davanti al portiere Mirante, è infine bagarre in difesa: per completare il reparto arretrato giallorosso Mancini e Ibañez dovrebbero spuntarla infatti su Kumbulla.

Pippo Inzaghi punterà sul 4-3-2-1. In attacco da centravanti dovrebbe agire Lapadula, con Iago Falque e Caprari sulla trequarti. A centrocampo Schiattarella si disimpegnà in cabina di regia, supportato dai due interni Ionita e Dabo. In difesa Letizia e Maggio presidieranno le due fasce, con Glik e Caldirola centrali difensivi. In porta giocherà la bandiera Montipò.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Santon, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago Falque, Caprari; Lapadula.