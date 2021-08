Roma-Belenenses dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Nuova amichevole per la Roma, che affronterà il Belenenses: tutto su questa partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

La Roma continua la sua preparazione estiva a ritmi serrati, assumendo sempre di più le sembianze volute dal suo nuovo allenatore José Mourinho. Il prossimo impegno sarà contro il Belenenses, formazione che milita nella massima serie portoghese.

Nelle ultime due amichevoli, i giallorossi hanno rimediato altrettanti pareggi. Contro il Porto hanno chiuso sull'1-1, mentre nel successivo match contro il Siviglia non sono andati oltre lo 0-0. Per il momento, dunque, la squadra ha palesato una certa sterilità offensiva da eliminare per l'inizio della stagione.

Il Beleneses, o per meglio dire il Belenenses SAD, è nato il 1 luglio 2018 da una scissione con il Clube de Futebol Os Belenenses. I prossimi avversari della Roma hanno conservato la Primeira Liga portoghese, mentre l'altra squadra è ripartita dalle serie minori.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Roma-Belenenses: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come poter assistere al match in diretta tv e streaming.

ORARIO ROMA-BELENENSES

La sfida tra Roma e Belenenses è in programma per mercoledì 4 agosto, all'Estadio Bela Vista di Parchal in Portogallo. Il calcio d'inizio della sfida, a sorpresa rispetto agli orari classici delle amichevoli estive, è previsto per le 12.00.

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali riguardo alla copertura televisiva della partita. Come per altre amichevoli dei giallorossi, potrebbe essere trasmessa su Roma TV (canale tematico del club). Inoltre, ci sono possibilità che Sky faccia vedere la sfida tra Roma e Belenenses anche sui canali classici dedicati allo sport.

La copertura in streaming di Roma-Belenenses è fortemente legata a quella televisiva. Nel caso in cui l'incontro venga trasmesso su Sky, automaticamente ci sarà la possibilità si vederlo in streaming su pc, smartphone e tablet grazie all'applicazione Sky Go. Un'altra possibilità potrebbe essere offerta da NOW, servizio on demand di Sky che propone il meglio dell'emittente satellitare.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Bove, Darboe; Perez, Mkhitaryan, El Shaarawy; Mayoral. All. Mourinho

BELENENSES (3-5-2): Luiz Felipe; Tomas Ribeiro, Phete, Boni; Diogo Calila, Taira, Afonso Souza, Yaya Sithole, Nilton Varela; Ndour, Cassierra. All. Petit