Mourinho coccola Bove: "È un professionista che sembra avere 30 anni"

Le parole di Mourinho dopo la vittoria con il Bayer Leverkusen: "Bove sta crescendo molto. Dybala e Wijnaldum? Gestirli bene è dura".

Mourinho ha parlato così a 'Sky' dopo la vittoria della sua Roma contro il Bayer Leverkusen nella semifinale di andata di Europa League.

"La vittoria è merito dei ragazzi: hanno questa mentalità, questa voglia, questa grande empatia, che è una parola che uso spesso. Hanno il senso della responsabilità, hanno tutto per fare felici i tifosi. Abbiamo avuto grandi momenti come oggi da Trigoria fino allo stadio, l'emozione che la gente ci dimostra per strada anche a uno come me, con tanti chilometri alle spalle, lo fa sentire dentro. I ragazzi rispondono bene, non è stata una partita facile anche perché era una partita molto difficile mentalmente. Era difficile stare concentrati per novanta minuti e giocare per vincere, ma i ragazzi sono riusciti a vincere questo primo tempo".

Mourinho ha espresso complimenti anche per Bove, match-winner della partita dell'Olimpico.

"Il merito della sua crescita è più dei genitori e della famiglia, non mio. È un ragazzo con educazione estrema, con una formazione intellettuale e accademica, un professionista che sembra avere 30 anni. Ha l'umiltà di crescere a poco poco, l'hanno scorso entrava a 5 minuti dalla fine e quest'anno sta giocando da titolare, gestisce meglio le emozioni in partita. Io ho fatto solo il mio lavoro, che è aiutare i giocatori a crescere. Ma dico davvero: per essere com'è, avrà sicuramente alle spalle una famiglia di altissimo livello".

Infine il tecnico ha regalato una battuta anche sulla gestione di Dybala e Wijnaldum, i grandi infortunati in casa in Roma contro il Bayer in campo entrambi per circa 15'.

"È dura per me, è dura per tutti: c'è la paura di fare male e allo stesso tempo la necessità di averli in campo come opzione. È veramente dura, ma senza niente di grave vediamo se giovedì prossimo potranno avere più minuti".