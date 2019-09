Roma-Basaksehir, è la notte dell'esordio di Spinazzola e Diawara

Fonseca prepara l'esordio della Roma in Europa League con due debutti stagionali: Diawara e Spinazzola. L'ex Juve potrebbe giocare esterno d'attacco.

La è pronta a debuttare in , dopo aver cominciato a fare vedere i primi segnali positivi in . Questa sera, alle ore 21, i giallorossi se la vedranno contro l', squadra turca da prendere assolutamente con le molle.

Paulo Fonseca non vuole minimamente sottovalutare né l'avversario, né l'Europa League in generale. La Roma ha una grande occasione quest'anno di fare bene in Europa e per questo il turnover messo in atto dal portoghese sarà oculato e misurato.

Ci sono soprattutto due giocatori che aspettano da tempo questa partita: Leonardo Spinazzola e Amadou Diawara. Il primo ha ritardato il suo debutto per un problema fisico e oggi si farà trovare pronto da Fonseca, per giocare in qualsiasi ruolo.

Spinazzola infatti potrebbe giocare al posto di Kolarov o, come sembra dalle ultime indiscrezioni, davanti al serbo in sostituzione di Mkhitaryan, con Kolarov regolarmente in campo in difesa.

Diawara invece giocherà da regista, nei due di centrocampo, al fianco di Cristante. Anche qui c'è un ballottaggio, tra Veretout e l'ex centrocampista dell' . Turno di riposo per Pellegrini, con Zaniolo che si riprende la sua mattonella.

Nel Basaksehir non ci saranno Robihno (fuori per un problema muscolare) e Inler (non convocato per scelta tecnica). Quella turca resta comunque una formazione insidiosa, con gente come Arda Turan e Visca in attacco, ad accompagnare Crivelli.

In difesa si rivede la vecchia conoscenza dell' Clichy, titolare fisso sulla corsia mancina di difesa. A guidare le redini del centrocampo l'esperto Mehmet Topal.

ROMA (4-2-3-1): Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Diawara; Kluivert, Zaniolo, Spinazzola; Dzeko.

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-2-3-1): Gunok; Junior Caiçara, Behic, Epureanu, Clichy; Tekdemir, Mehmet Topal; Visca, Aleksic, Arda Turan; Crivelli.